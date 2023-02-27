Представитель Росгвардии принял участие в заседании комиссии по развитию культуры, образования, физической культуры и спорта Общественной палаты Югры
В Ханты-Мансийске заместитель начальника Управления – начальник Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре полковник полиции Михаил Клепалов принял участие в заседании комиссии по развитию культуры, образования, физической культуры и спорта Общественной палаты Югры.
В круглом столе под руководством председателя комиссии по вопросам науки, образования и молодёжной политики Общественной палаты Югры Юрия Щедрова в качестве содокладчиков выступали представители полиции, Департаментов образования и науки и физической культуры и спорта автономного округа, директора школ, руководители частных охранных организаций региона.
В ходе встречи были обсуждены вопросы обеспечения безопасности образовательных учреждений, закрепление педагогических кадров в Югре, курс начальной военной подготовки в школе, а также получение образовательных лицензий спортивными школами.
Офицер Росгвардии обратил внимание участников заседания на то, что именно администрации образовательных учреждений несут ответственность за состояние антитеррористической безопасности объектов, они должны требовать от частных охранных организаций качественного исполнения договорных обязательств.
Также на заседании велась речь о введении курса начальной военной подготовки в школах, колледжах и вузах.
Пресс-служба Управления Росгвардии по ХМАО - Югре