Молодой учёный ЮГУ первым в округе получил государственный жилищный сертификат
Государственный жилищный сертификат вручили кандидату химических наук, доценту Высшей нефтяной школы ЮГУ Дмитрию Корнееву. Учёный прошёл Школу научного лидерства.
«Это первый сертификат, который вручается у нас в Югре. Еще одна востребованная мера поддержки, о которой просили молодые ученые - северная надбавка к зарплате, которая теперь начисляется с первого дня работы в автономном округе, независимо от стажа в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. В обновлённой стратегии развития Югры мы делаем ставку на создание высокотехнологичных центров компетенций, которые создадут стимул молодым людям идти в науку, заниматься исследовательской деятельностью. Важность такой работы по обновлению подходов к научно-технологической политике в послании Федеральному Собранию подчеркнул Президент России Владимир Путин», - отметила заместитель губернатора Югры Елена Шумакова.
«Сегодня технологический прогресс нашей страны напрямую зависит от развития отечественной науки. И здесь крайне важно разрабатывать эффективные меры по поддержке молодых ученых, которые готовы продвигать науку в России «здесь и сейчас»! Югра – привлекательный, динамично развивающийся регион, создающий все условия для самореализации. При этом жилищный вопрос был и остается для молодых семей одним из главных. Дмитрий Сергеевич окончил ЮГУ в 2012 году, а три года назад вернулся в родную альма-матер в качестве ученого. Поддержка молодых исследователей позволит закрепить научные кадры, обеспечивая тем самым будущее не только региональной науки, но и экономики страны в целом», - отметил ректор ЮГУ Роман Кучин.
Сертификат даёт право на получение за счёт средств федерального бюджета соцвыплаты на приобретение жилья в Югре. Это стало возможным благодаря расширению категории молодых ученых в госпрограмме «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан РФ». Такое поручение дал по итогам совместного заседания Госсовета и Совета по науке и образованию Президент России.
Сейчас Дмитрий Корнеев реализует два гранта Российского научного фонда. Нынешний проект учёного вырос из кандидатской диссертации и связан с высокомолекулярными компонентами нефти - асфальтенами. Другое исследование относится к нефтехимии: это разработка рационального способа утилизации и переработки нефтеотходов.
«Цель исследования – извлечь из нефтесодержащих отходов ценное сырьё, а остаток – шлам – делать экологически безопасным», - рассказал о своей разработке Дмитрий Корнеев.
В своей работе учёный использует оборудование Центра коллективного пользования ЮГУ. «У нас обширная хроматографическая база, есть оборудование для проведения спектрального анализа, актуальный анализатор размера частиц», - отмечает доцент Высшей нефтяной школы.
Добавим, что у первого в округе обладателя Государственного жилищного сертификата есть молодая семья – жена (которая также работает в ЮГУ) и ребёнок. Отметим, чтобы получить сертификат по госпрограмме, молодой ученый должен проработать научным или научно-педагогическим сотрудником не менее пяти лет и иметь ученую степень кандидата или доктора наук. При этом кандидат наук должен быть не старше 35 лет, а доктор наук - не старше 40 лет.
Источник: Депобразования и науки Югры