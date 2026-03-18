От фронта к новой миссии: югорские ветераны СВО освоили управленческие навыки
В ХМАО–Югре завершился первый поток проекта «Герои Югры». Дипломы выпускникам на площадке Национального центра «Россия» вручил глава округа Руслан Кухарук.
Обучение в рамках программы прошло 33 ветерана специальной военной операции. С напутственным словом к ним обратился и председатель регионального отделения Российского общества «Знание» в ХМАО – Югре, ректор Югорского государственного университета Роман Кучин.
«Самое бесценное для нас, как для образовательной организации, для региона в целом — это то, что поток «Героев Югры» позволил нам объединить усилия всех. Это и наши заместители губернатора, которые участвовали в академических активностях. Это те лекторы, которые к нам приехали и которые были очень высокого уровня. Общество «Знание» нам также очень помогло, включилось в работу», – отметил он.
Весомый вклад в образовательную программу проекта внесли эксперты Российского общества «Знание». В частности, к.и.н., ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО, доцент кафедры международных отношений и внешней политики России Сергей Маркедонов выступил с лекцией «Будущее России и мира. Новый политический ландшафт». На примере последних трех десятилетий с момента распада Советского Союза и окончания Холодной войны он продемонстрировал, как менялись приоритеты и подходы России в ответ на новые вызовы и возможности.
Встречу с ветеранами СВО провел и доктор наук, профессор факультета социальных наук ВШЭ Алексей Токарев. Он рассказал о ключевых аспектах государственной региональной политики России.
Кроме того, участники «Героев Югры» прошли курс «Лектор патриотического просвещения «Знание – Героям». Открытые дискуссии и мастер-классы с ними провели руководитель просветительских проектов общественной организации «Герои Урала», заместитель Главы Белоярского муниципального округа Вячеслав Толстогузов, исполнительный директор общественной организации «Герои Урала» Наталья Шмидько и заместитель директора Центра социально-экономических исследований Уральского института управления – филиала РАНХиГС Игорь Челак. Ветераны специальной военной операции освоили навыки публичных выступлений и научились презентовать свои проекты проекты.
Напомним, образовательный проект для участников специальной военной операции и ветеранов боевых действий «Герои Югры» реализуется в округе с 2024 года по поручению президента России Владимира Путина. Югра стала одним из первых регионов, запустивших аналог федеральной программы «Время героев». Его цель – адаптация и развитие умений и навыков участников СВО для работы в органах и организациях публичной власти Югры или во взаимодействии с ними. Очное обучение на курсе прошли 33 участника и ветерана СВО по пяти образовательным модулям.