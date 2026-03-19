В Югре завершается сезон охоты
Природнадзор Югры напомнил, что сезон охоты подходит к концу. Югорчанам нужно отчитаться о результатах своей добычи.
По закону, каждый охотник обязан сообщить о добытых ресурсах в течение 20 дней после окончания сезона. Это касается всех, кто получал разрешение на охоту, независимо от успеха.
Сведения о добыче важны для учета животных, регулирования охоты и планирования будущих сезонов. Предоставляя отчет, охотник участвует в устойчивом управлении природой. Игнорирование этой обязанности может привести к серьезным последствиям.
За несвоевременную подачу информации предусмотрены штрафы и ограничения на получение разрешений на охоту на срок от 6 до 12 месяцев.
Чтобы избежать санкций, нужно следить за сроками охоты, подготовить необходимые сведения и подать отчет вовремя.
«Ответственная охота — это не только добыча. Настоящий охотник — это не только человек с ружьем, но и участник системы охраны и рационального использования природы. Не забывайте: сезон заканчивается не в лесу, а тогда, когда вы сдали отчет о добыче», — говорится в сообщении.