В Ханты-Мансийском районе организуют состязания по охотничьему биатлону
В Ханты-Мансийском районе состоятся соревнования по охотничьему биатлону. Турнир пройдет на базе отдыха «Остяко-Вогульск».
Как рассказали в оргкомитете, помимо скорости и выносливости, спортсмены продемонстрируют меткость в стрельбе из пневматической винтовки, охотничью сноровку в установке капкана Агафонова и разведении костра. На старт также выйдут юные участники в категории от 14 до 17 лет, они будут соревноваться по упрощенной программе, без установки капканов.
Также перед основными стартами (состоятся 18 марта) пройдут соревнования по северному многоборью, в которых смогут принять участие все желающие.
Добавим, что первые соревнования по охотничьему биатлону прошли в марте прошлого года, участие в них приняли команды Ханты-Мансийского, Сургутского, Нефтеюганского районов и Ханты-Мансийска.
РИЦ "Югра"