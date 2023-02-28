Старт первого конкурса на предоставление грантов губернатора Югры на реализацию социально значимых проектов СО НКО в 2023 году
1 марта в Ханты-Мансийском автономном округе стартует первый в 2023 году конкурс на грант губернатора для социально ориентированных НКО. Заявочная кампания продлится до 31 марта на сайте грантгубернатора.рф. Оператором конкурса выступает центр гражданских и социальных инициатив Югры.
«Подготовить и подать заявку можно на официальном сайте конкурса строго до 23:30 по местному времени 31 марта. Уже традиционно мы рекомендуем не откладывать данную работу на последние дни, поскольку это часто негативно сказывается на качестве проработки проекта и, как следствие, шансах получить грант на его реализацию. Кроме этого, у участников не останется времени на исправление технических ошибок, если они будут допущены в заявке», – отметил и.о. генерального директора фонда «Центр гражданских инициатив Югры» Виталий Андреев.
Объем финансирования первого конкурса на грант губернатора Югры в этом году составит более 80 млн рублей – средства регионального бюджета и Фонда президентских грантов. Напомним, что в начале этого года Ханты-Мансийский автономный округ занял четвертое место среди регионов России, которые получили федеральную поддержку на софинансирование конкурсов для СО НКО. Так, из бюджета Фонда президентских грантов на эти цели Югре выделено 74,7 млн рублей.
Всего же, с учетом всех источников финансирования, грантовый фонд 2023 года на поддержку социальных проектов в Югре составит более 300 миллионов рублей.
Благодаря первому конкурсу на грант губернатора Югры некоммерческие организации автономного округа смогут претендовать на региональную поддержку своих социально значимых проектов по 13 направлениям: образование и просвещение, охрана здоровья и пропаганда здорового образа жизни, социальное обслуживание и защита отдельных категорий граждан и другие.
«Отмечу, что в этом году по условиям положения конкурса были увеличены пороговые минимальные запрашиваемые суммы по категориям участников. Так, сумму до одного миллиона рублей могут запросить организации, чей срок регистрации превышает три месяца до дня окончания приема заявок. Не более трех миллионов рублей – если НКО старше шести месяцев, и без ограничений для тех, чей срок регистрации превышает один год до дня окончания приема заявок», – добавил Виталий Андреев.
Подробнее с положением конкурса можно познакомиться по ссылке https://грантгубернатора.рф/public/home/documents.
Добавим, что в прошлом году, по итогам двух грантовых конкурсов для СО НКО, финансовую поддержку на сумму более 200 млн рублей получили 157 проектов.
Источник: Департамент общественных, внешних связей и молодежи Югры