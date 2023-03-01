Открылась выставка, посвященная 55-летию Федосьи Макаровны Лельховой (Лонгортовой)
27 февраля 2023 года в библиотеке Обско-угорского института открылась выставка, посвященная 55-летию Федосьи Макаровны Лельховой (Лонгортовой).
Федосья Макаровна – кандидат филологических наук, заведующая научно-исследовательским отделом хантыйской филологии Обско-угорского института прикладных исследований и разработок.
Увлеченно исследует родной язык, круг научных интересов разнообразен, ею написаны научные статьи по хантыйской литературе на родном языке, лингвокультурологии. Занимается исследованием хантыйского языка не только в теоретическом, но и в практическом плане: ею опубликованы учебные пособия по олимпиаде для учащихся Ханты-Мансийского автономного округа, используемые в образовательных организациях Югры школьниками и студентами. Является редактором научных изданий, материалов научных конференций, фольклорных сборников, учебно-методических пособий, а также рецензентом учебных, методических изданий, обучающих программ, словарей.
На выставке представлены книги «Структурно-семантические типы словосочетаний в хантыйском языке» (2011), «Словарь глаголов хантыйского языка» (2012), учебно-методические издания: Сборник олимпиадных заданий 2016 (Ваховский диалект), Сборник олимпиадных заданий 2017 (лесной диалект), Хантыйский язык 3 класс Тесты (ваховский диалект) 2020, Хантыйский язык 4 класс Тесты (ваховский диалект), Хантыйский язык 2 класс Тесты (ваховский диалект) статьи из научных сборников.
Выставка продлится с 27 февраля по 27 марта 2023 года.
Приглашаем всех желающих.
Любовь Шихова