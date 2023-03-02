Дан старт «Году педагога и наставника»
Первый день весны 2023 года для жителей и гостей окружной столицы стал знаменателен не только приходом весны, а ещё и тем, что именно в этот день состоялось торжественное открытие «Года педагога и наставника» в рамках профессионального форума «Учить. Вдохновлять. Развивать».
Напомним, Указом Президента России Владимира Путина 2023 год объявлен «Годом педагога и наставника в целях признания особого статуса педагогических работников, в том числе осуществляющих наставническую деятельность.
Участниками форума стали едва ли не 1 000 человек: заслуженные учителя, педагогические сообщества Югры, педагоги-ветераны, молодые преподаватели, учителя-волонтёры, учителя родных языков и литературы коренных малочисленных народов ханты, манси и лесные ненцы, победители и призёры всероссийских, региональных и муниципальных конкурсов профессионального мастерства, представители лучших образовательных организаций автономного округа, участники инновационных проектов в области образования, представители профсоюзных организаций, члены регионального отделения Российского общества «Знание», почётные гости.
С приветственными словами к участникам Форума обратились министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов и губернатор Югры Наталья Комарова.
Глава региона отметила, что очень уважительно относится к профессии педагога, и считает себя счастливчиком, потому что ей на жизненном пути попадались хорошие учителя и наставники: «На вас лежит колоссальная ответственность. И мы понимаем, как вам непросто. Ведь каждый человек – особенный и уникальный. И ваша задача: найти в каждом ученике эту уникальность, которую в него заложили родители. Развить этот талант и помочь ему получить от жизни всё то, что ждёт от него общество. Это колоссальная ответственность!»
Во время торжественной церемонии губернатор Югры вручила благодарственные письма Министерства просвещения Российской Федерации за активное участие в мероприятиях Всероссийского проекта «Билет в будущее» и программе специализированного проектного модуля по разработке профориентационных инициатив учителям средней общеобразовательной школы № 5 имени Безноскова Ивана Захаровича из Ханты-Мансийска Наталье Богателия и Юлии Мишиной, педагогам дополнительного образования Сургутской технологической школы Оксане Мусиенко, Людмиле Федоровой и Екатерине Шульга.
Отрадно и гордостно, что вместе с главой региона Натальей Комаровой в нажатие кнопки «старт» для торжественного открытия «Года педагога и наставника» была специально приглашена представительница казымских ханты, учитель начальных классов и родного языка из села Казыма Белоярского района Софья Каксина. Отметим, Софья Максимовна – победитель регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства в номинации «Учитель родного языка и литературы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 2022».
Софья Максимовна делится с нами своими воспоминаниями о годах работы с детьми: «Как-то незаметно пролетели три десятка с лишним лет… Многое было за эти годы: слёзы, неудачи, радости побед. Но ни разу не пожалела о своем выборе. Нет профессии более ответственной и более интересной, чем профессия учителя. Каждый день видеть своих учеников, видеть их глаза, а глаза полны ожидания чуда, новых открытий. Я люблю свою профессию, потому что я постоянно учусь чему-то новому не только у коллег, по книгам и статьям, но и у детей, которых я учу. Каждый урок приносит новые открытия не только моим воспитанникам, но и мне, как учителю, ведь с каждым классом работа строится по-разному, и в голове возникает множество способов объяснения того или иного материала, придумываются новые игры и упражнения, появляются новые темы и проблемные вопросы, которые необходимо обсудить на уроке. Передо мной никогда не стоял вопрос выбора профессии. Учителем я мечтала быть с 5 класса. Сегодня для меня быть учителем – счастье, ведь я – учитель начальных классов!»
Программа форума была очень содержательной. Мероприятия проходили сразу на двух площадках: в концертно-театральном центре «Югра-Классик» и колледже-интернате «Центра искусств для одарённых детей Севера».
Очень интересные и познавательные темы в сфере образования обсуждались на площадках профессионального диалога «Гордость за выбор профессии педагога». Особое место в мероприятиях Форума было уделено работе круглых столов на интересные и важные темы: «Родной язык – мой клад, моё богатство»; «Наставничество как эффективный инструмент развития кадрового потенциала»; «Среда как третий учитель», Разговор о важном: «Связь поколений через традиции и ценности»; диалоговой площадке «Успешное будущее наших детей – в руках педагогов и наставников» Российского общества «Знание»; педагогических мастерских «Педагог и наставник. Путь к новым вершинам».
Ведущим модератором круглого стола «Родной язык – мой клад, моё богатство» по традиции была доцент кафедры гуманитарных дисциплин Института развития образования, кандидат культурологии Наталья Величко.
Участники мастерской, а это студенты Центра Искусств для одарённых детей Севера, представители Института развития образования города Ханты-Мансийска, сотрудники Обско-угорского института прикладных исследований и разработок, преподаватели и ученики Детского этнокультурно-образовательного центра, учителя родных языков и литературы коренных малочисленных народов Севера, национальные СМИ и просто слушатели, кому интересна судьба родных языков.
Приглашёнными спикерами и докладчиками педагогической мастерской выступили директор средней общеобразовательной школы им. И.Ф. Пермякова села Полновата Белоярского района Алексей Лузянин, который представил проект по сохранению культуры народов Севера в местах традиционного проживания «Стойбищная школа – детский сад». По словам директора, самой главной целью данного проекта является создание условий для развития новой формы дошкольного образования для детей из числа коренных малочисленных народов Севера, проживающих в отдалённых территориях сельского поселения Полновата, не имеющих возможности посещать дошкольное образовательное учреждение, с использованием дистанционных информационно-образовательных технологий на основе включения родителей в образовательную деятельность.
Юлия Башукова, воспитатель детского сада «Город детства» из города Лянтора Сургутского района, поделилась с участниками мастерской аналогичным проектом «Стойбищная школа – детский сад», где родной язык выступает основой сохранения культуры коренных малочисленных народов Севера.
Педагог дополнительного образования Детского этнокультурно-образовательного центра г. Ханты-Мансийска, лауреат премии правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры им. Ю.Н. Шесталова Ольга Норова представила разработанную ею и успешно реализуемую образовательную программу «Технология применения национальных игр в образовательном процессе» на протяжении уже восьми лет. Следует отметить, что данная программа реализуется не только в стенах Центра, но и во многих образовательных дошкольных учреждениях города Ханты-Мансийска. Программа рассчитана на детей, возраст которых составляет пять лет и старше, где дети знакомятся с культурой коренных народов, населяющих Югру. Кроме того, Ольга Норова разработала учебно-методический комплекс на мансийском языке «Учимся читать», «Учимся считать», «Учимся писать», с помощью которых дети в игровой форме дети в течение года осваивают алфавит, начинают читать, считать на мансийском языке.
Таким образом, участниками педагогической мастерской по родным языкам, представившим свои проекты в сфере этнокультурного образования в дошкольных, школьных организациях, а также в учреждениях дополнительного образования был выстроен продуктивный диалог и определены пути решения в деле сохранения, развития и популяризации родных языков и культуры коренных народов Севера в местах компактного проживания и ведущих традиционный уклад жизни.
В завершение работы Форума директору школы села Полновата Алексею Лузянину в знак благодарности за плодотворный и добросовестный труд, продуктивное сотрудничество в деле по сохранению и популяризации родного языка и культуры коренных малочисленных народов Югры, а также за организацию самой большой площадки по образовательной акции «Фронтальный диктант на хантыйском, мансийском, ненецком языках – 2023» сотрудники Обско-угорского института прикладных исследований и разработок вручили благодарственное письмо.
Ирина Самсонова