Социальный фонд начал оформлять пенсии, пособия, больничные и другие выплаты жителям новых регионов России
С 1 марта жителям новых регионов стали доступны пенсии, меры поддержки и выплаты по социальному страхованию, назначаемые в соответствии с российским законодательством. Это такие выплаты, как страховая пенсия, больничный, единое пособие на детей, пособия по беременности и уходу за ребенком, а также различные выплаты инвалидам, ветеранам и участникам боевых действий. Заявления на оформление выплат принимаются в отделениях Социального фонда и МФЦ по месту жительства в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Обратиться за назначением мер поддержки можно также через портал госуслуг, необходимые документы при этом представляются в клиентскую службу Социального фонда.
Оформление пенсий и пособий в новых регионах имеет свои особенности. Выплаты и меры поддержки доступны тем, кто постоянно проживал на этих территориях в момент их вхождения в состав России и получил гражданство РФ. Если документы, подтверждающие право на соцобеспечение утрачены, на помощь придут межведомственные комиссии по реализации трудовых, пенсионных и социальных прав. Они примут решение относительно периодов стажа и размера заработка, учитываемых при назначении пенсии, а также установят основания для получения социальных выплат. Режим и порядок работы комиссий определяют региональные власти.
Жители новых субъектов могут оформить меры поддержки и в том случае, если они переехали в другие российские регионы и еще не успели оформить российское гражданство. Им также следует обратиться за консультацией в отделение Социального фонда или МФЦ по месту фактического пребывания.
Граждане, которые уже получают пенсию и другие пенсионные выплаты, установленные по ранее действовавшим в новых субъектах законам, продолжат получать средства до момента их переоформления по российскому законодательству. Если при новом назначении выплата окажется меньше, к пенсии будет установлена доплата, которая сохранит уровень пенсионного обеспечения.
ГУ-Отделения Социального фонда РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре