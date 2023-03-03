В Югре открывается фестиваль кинодебютов «Дух огня»
Сегодня в Ханты-Мансийске состоится церемония открытия международного кинофестиваля «Дух огня». Уже с утра 3 марта в югорской столице начались кинопоказы. Кстати, вход на них бесплатный. Все расписание можно посмотреть ЗДЕСЬ.
Жюри предстоит выбрать лучшие работы в международном и российском конкурсах, а также среди короткометражных картин и фильмов для детей.
Фестиваль проходит при неизменной поддержке правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Генеральный партнер «Духа огня» с 2007 года – «Газпром нефть». Помимо поддержки кинофестиваля компания ежегодно вручает специальную награду за лучший российский фильм в номинации «За сохранение культурных традиций».
В этом году впервые в рамках фестиваля будут организованы не только конкурсная и культурная программы, но и деловая. В ходе фестиваля планируется подписать ряд документов, направленных на развитие киноиндустрии, сохранение и популяризацию наследия народов Севера. В частности, это соглашение с национальным открытым чемпионатом творческих компетенций ArtMasters, Благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко. Кроме того, планируется утвердить план мероприятий по реализации соглашения о сотрудничестве с кинокомпанией «Ленфильм».
Предусмотрена в этом году и обширная культурная программа, а также творческие мастер-классы. К слову, впервые в этом году начнет работу академия «Духа огня». Это масштабный социогуманитарный проект, который будет включать в себя лаборатории, мастерские, школы этнокино.
РИЦ "Югра"