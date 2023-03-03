Мария Волдина и Еремей Айпин отмечены премией губернатора в области литературы
Губернатор Югры Наталья Комарова наградила лауреатов премии в области литературы.
В номинации «Документальная, публицистическая, литературоведческая, научно-популярная литература» победила Мария Волдина с книгой «За жизнь! За счастье!». За «Собрание сочинений в 5 томах» в номинации «Художественная проза» премии удостоен Еремей Айпин. В номинации «Поэзия» лучшей стала Светлана Динисламова за книгу «Мое тихое счастье».
После вручения глава региона дала старт молодежному образовательному проекту «Литературные дебаты «Дети Сократа».
Участники проекта на ярких примерах из художественной классической литературы будут рассуждать на заданную тему, делиться своим мнением, доказывать свою правоту. Участники пройдут несколько этапов под руководством опытных кураторов, а в финале лучшему оратору достанется главный приз, отмечают организаторы.
Проект рассчитанный на школьников и студентов от 15 до 20 лет, реализуется с 1 января по 31 декабря 2023 года, сообщили в департаменте культуры Югры. Подать заявку на участие в проекте можно пройдя по ссылке.
Ранее РИЦ «Югра» сообщал, что в Ханты-Мансийске состоялось награждение лауреатов литературной премии имени Ювана Шесталова. Её присуждают отдельным людям и авторским коллективам за вклад в сохранение и развитие родных языков, литературы, фольклора и традиционной культуры коренных народов Севера.
РИЦ "Югра"