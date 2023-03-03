Вакцинация против клещевого энцефалита и туляремии
С наступлением весеннего сезона возникает опасность заражения такими серьезными заболеваниями, как клещевой энцефалит и туляремия. Риск инфицирования особенно велик у людей, работающих в непосредственном контакте с живой природой и дачников. Нефтеюганские врачи напоминают о важности вакцинации против этих заболеваний.
В больницу с укусами клещей в 2022 году обратились 650 горожан, в том числе 65 детей. У семи нефтеюганцев диагностировали клещевой энцефалит у двоих болезнь Лайма, все пациенты не были привиты. «Вакцины против клещевого энцефалита и туляремии являются безопасными. Важно придерживаться схемы и ставить прививку вовремя. Так, для того, чтобы сформировался иммунитет к клещевому энцефалиту, необходимо пройти полный курс вакцинации, а это три прививки, через определенный промежуток времени с ревакцинацией через три года. Для формирования иммунитета к туляремии достаточно одной прививки с ревакцинацией через пять лет», − пояснила заведующая отделением профилактики Елена Хакимова.
Поставить прививки от клещевого энцефалита и туляремии можно в часы работы прививочных кабинетов.
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