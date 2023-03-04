Форма поиска

Для слабовидящих

В Югре обсудят этнокультурное разнообразие в кино

04.03.2023

В Ханты-Мансийске сегодня на кинофестивале «Дух огня» начинается деловая программа, которая пройдёт на мероприятии впервые. За двумя сессиями можно следить Вконтакте.

В 14.00 стартует пленарная сессия «Кино завтрашнего дня: Партнерство индустрий и этнокультурное разнообразие» (https://vk.com/wall-157778557_1405). Как обещают организаторы, это будет разговор о природном и культурном разнообразии в российском кино и развитии региональной киноиндустрии.

К участию приглашены директор департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры России Дмитрий Давиденко, губернатор Югры Наталья Комарова, атташе по культуре посольства Индии в России Phurpa Tsering, режиссёры Антон Мегердичев и Сергей Сельянов и другие эксперты.

Второе мероприятие начнется в 16.30. Это будет сессия «Этническое кино c арктическим колоритом. Современное чудо» (https://vk.com/wall-157778557_1411). К участию приглашены режиссёры Александр Сокуров, Степан Бурнашев и Любовь Борисова, президент Пунского фестиваля Джаббар Патель (Индия) и многие другие. Мероприятие пройдёт в рамках председательства Российской Федерации в Арктическом совете.

 

РИЦ "Югра"

04.03.2023

04.03.2023