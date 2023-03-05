В Югре коренные народы провели обряд приношения Луне «Тылащ пори»
В Югре коренные народы провели обряд приношения Луне «Тылащ пори» 3 марта в музее «Торум Маа» открылась выставка «Дневник экспедиции. Пугоры, Теги», познакомившая посетителей с бытованием обрядового праздника обско-угорских народов – приношения Луне «Тылащ пори».
Данный праздник всегда носил семейный характер, проводился он до трёх раз в зимнее время с января по март.
В музее «Торум Маа» праздник впервые был проведён в 2011 году, тогда возникли некоторые трудности, как из семейного праздника «Тылащ пори» сделать массовым мероприятием, который посетят не только коренные народы, но и люди других национальностей. Была поставлена задача, чтобы праздник сделать понятным для всех гостей.
Наталья Евгеньевна Краснопеева, научный сотрудник музея, рассказала гостям выставки о научной работе, проводившейся по имеющимся архивным данным, этнографическим источникам, о предпринятой в 2014 году экспедиционной поездки к жителям Берёзовского района, ставшей ещё одним источником информации. Так сотрудникам удалось адаптировать семейный праздник на массовый, который вот уже несколько лет проводится на территории музея под открытым небом, люди с удовольствием приходят, ждут его и участвуют во всех подготовленных мероприятиях.
3 марта в завершение мероприятия гости с удовольствием присоединились к мастер-классу по выпечке «нянь вой». На следующий день, уже в этнографическом музее под открытым небом «Торум Маа» был проведён обряд приношения Луне «Тылащ Пори», на который гости, по обычаю, приходили со своими угощениями.
В этот особенный день участников праздника приятно радовали своими выступлениями народный фольклорный коллектив «Салы Лёнгх» – «Оленьими тропами» из с. Саранпауля Берёзовского района, фольклорная группа «Ёмвош ёх» – «Люди Ханты-Мансийска» и артисты Театра обско-угорских народов – «Солнце».
Также для детей и взрослых были организованы различные игры. Кульминацией события, конечно же, стал обряд с участием старейшин коренных малочисленных народов Югры, ими были озвучены традиционные молитвы о здравии, мире и добре.
Оксана Албина