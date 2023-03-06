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Окружной Дом народного творчества приглашает на Окружной Весенний Этнофест

06.03.2023

Коллективы и сольные исполнители, интересующиеся самобытной культурой обско-угорских народов! Приглашаем Вас принять участие в Окружном Весеннем Этнофесте.

Прием заявок осуществляется до 24 марта 2023 года в следующих номинациях:

  • Конкурс исполнительского искусства «Мелодия журавля»
  • Конкурс на лучший костюм Вороны
  • Конкурс декоративно-прикладного творчества «Подарок вороне».

Для участия необходимо заполнить заявку и согласие на обработку персональных данных, которые приложены к Положению, и направить с конкурсной работой по электронной почте с отметкой «Весенний Этнофест».

Также заявка для заполнения доступна по ссылке: https://forms.yandex.ru/cloud/63be4c85e010db3015885b78/.

Адрес электронной почты: onk@odntugra.ru.

Подробную информацию о конкурсе и условиях участия можно получить по телефону организаторов: 8 (3467) 32-15-62 – отдел национальных культур.

Положение в прикрепленном файле.

Ждем ваши творческие работы и желаем удачи всем участникам!

Окружной Дом народного творчества в социальных сетях:

ВКонтакте: https://vk.com/odntugra86

Одноклассники: https://ok.ru/profile/578361475297

Официальный сайт: https://odntugra.ru/ 

 

06.03.2023

06.03.2023