Окружной Дом народного творчества приглашает на Окружной Весенний Этнофест
Коллективы и сольные исполнители, интересующиеся самобытной культурой обско-угорских народов! Приглашаем Вас принять участие в Окружном Весеннем Этнофесте.
Прием заявок осуществляется до 24 марта 2023 года в следующих номинациях:
- Конкурс исполнительского искусства «Мелодия журавля»
- Конкурс на лучший костюм Вороны
- Конкурс декоративно-прикладного творчества «Подарок вороне».
Для участия необходимо заполнить заявку и согласие на обработку персональных данных, которые приложены к Положению, и направить с конкурсной работой по электронной почте с отметкой «Весенний Этнофест».
Также заявка для заполнения доступна по ссылке: https://forms.yandex.ru/cloud/63be4c85e010db3015885b78/.
Адрес электронной почты: onk@odntugra.ru.
Подробную информацию о конкурсе и условиях участия можно получить по телефону организаторов: 8 (3467) 32-15-62 – отдел национальных культур.
Положение в прикрепленном файле.
Ждем ваши творческие работы и желаем удачи всем участникам!
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