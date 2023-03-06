Сергей Устюгов - бронзовый призер масс-старта на «Чемпионских высот»
В Малиновке с 22 февраля по 6 марта проходили Всероссийские соревнования по лыжным гонкам «Чемпионские высоты». Сергей Устюгов (Междуреченский) завоевал бронзовую медаль.
На турнире выступили сильнейшие российские лыжники. В заключительный день соревнований спортсмены состязались в масс-старте дистанцией 50 км классическим стилем. Первым финишировал Александр Большунов (Архангельская область), на втором месте - Алексей Червоткин (Москва). Югорчанин финишировал третьим.
По итогам соревнований Сергей Устюгов собрал полный комплект наград – золотую медаль в спринте, серебряную в скиатлоне и бронзовую в масс-старте.
Источник: Депспорт Югры