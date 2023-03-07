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Для слабовидящих

Росгвардия обеспечила безопасность одного из крупнейших отечественных кинофестивалей в Ханты-Мансийске

07.03.2023

Военнослужащие и сотрудники Управления Росгвардии по ХМАО – Югре совместно с коллегами из других правоохранительных органов обеспечили общественный порядок и безопасность проведения XXI Международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня», состоявшегося в период с 3 по 6 марта в Ханты-Мансийске. 
Специалисты группы разминирования ОМОН «Стерх» с применением служебных собак провели обследование площадок проведения кинофестиваля на наличие подозрительных предметов. 
Для обеспечения оперативного реагирования на сообщения граждан о правонарушениях в местах проведения массовых мероприятий были организованы посты охраны порядка из числа сотрудников вневедомственной охраны. 
В международном мероприятии приняли участие представители 16 стран, включая Россию, Китай, Индию, Японию, Чили, Иран и Францию. Главной темой фестиваля стала «Культура малых народов». 
Нарушений общественного порядка и происшествий допущено не было. 

Артем Енов

07.03.2023

07.03.2023