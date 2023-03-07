Росгвардия обеспечила безопасность одного из крупнейших отечественных кинофестивалей в Ханты-Мансийске
Военнослужащие и сотрудники Управления Росгвардии по ХМАО – Югре совместно с коллегами из других правоохранительных органов обеспечили общественный порядок и безопасность проведения XXI Международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня», состоявшегося в период с 3 по 6 марта в Ханты-Мансийске.
Специалисты группы разминирования ОМОН «Стерх» с применением служебных собак провели обследование площадок проведения кинофестиваля на наличие подозрительных предметов.
Для обеспечения оперативного реагирования на сообщения граждан о правонарушениях в местах проведения массовых мероприятий были организованы посты охраны порядка из числа сотрудников вневедомственной охраны.
В международном мероприятии приняли участие представители 16 стран, включая Россию, Китай, Индию, Японию, Чили, Иран и Францию. Главной темой фестиваля стала «Культура малых народов».
Нарушений общественного порядка и происшествий допущено не было.
Артем Енов