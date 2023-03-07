В окружной столице поздравляют женщин с наступающим праздником весны
В преддверии Международного женского дня Председатель городской Думы, Регионального Совета сторонников Партии «Единая Россия» Константин Пенчуков, поздравил с наступающим праздником активисток волонтёрского движения «Шьём для наших» и вручил благодарственные письма.
«В этот весенний день, накануне праздника прекрасных женщин. Хочется выразить огромную признательность и благодарность вам за ваш труд. Очень важно в жизни ощущать веру в будущее, в свои силы, в свой успех, чувствовать свое предназначение и приносить пользу, что вы и делаете. Желаю весеннего настроения, добрых улыбок и радости, исполнения желаний и стремительного движения к намеченным целям. Пусть начало весны принесет вам радость и удачу, надежду на лучшее, мир и покой в ваши семьи, пусть женское очарование никогда не покидает вас!» - поздравил участниц встречи Константин Пенчуков.
К поздравлениям присоединилась председатель муниципального общественного совета партийного проекта «Женское движение», исполнительный секретарь Местного отделения Партии «Единая Россия» Татьяна Бормотова : «Я всегда удивляюсь, как наши активные женщины успевают все - воспитывать детей, вести домашние дела и принимать участие в жизни города. Отдельно отмечу большой вклад в работу по помощи нашим бойцам, которые находятся на передовой. Дорогие наши женщины, примите самые искренние поздравления с праздником, желаю Вам, чтоб вы чувствовали себя любимыми, счастливыми и радостными, будьте здоровы и счастливы».
За чашкой чая, участницы услышали выступления артистов МБУ "КДЦ "ОКТЯБРЬ" Юрия Сорокина, Михаила Бишанова и Юлии Скосыревой.
Напомним, что более 15 жительниц города объединились для изготовления одежды участникам специальной военной операции, нашим военнослужащим. За чашкой чая участники встречи смогли пообщаться, поделиться своими идеями. Поддержку проекту активно оказывают городские и окружные депутаты, представители различных организаций. Женщины вяжут носки, отшивают белье, куртки, шапки, дождевики, футболки, комбинезоны.
По информации: Единая Россия | Югра: Ханты-Мансийск