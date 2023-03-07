С началом весны в Югре возобновил работу мобильный пункт тестирования на ВИЧ
Специалисты Центра СПИД выезжают в отдаленные поселки Югры. Профилактические мероприятия в рамках МПТ проведены в 6-ти населенных пунктах: Кама, Алтай, Междуреченский, Луговой, Юмас, Ямки. Всего охвачено профилактическими мероприятиями 180 человек, из них 97 человек узнали свой ВИЧ статус.
20 медработников прошли обучение по вопросам проведения экспресс-тестирования на ВИЧ быстрыми тестами, проведения до- и послетестового консультирования. Для обучающихся 8-11 классов (воспитанники интерната в с. Алтай) проведено занятие с элементами тренинга «Есть, о чем подумать». Охвачено 12 человек.
У пациентов с ВИЧ-инфекцией также была возможность получить консультацию психолога Центра СПИД.
С графиком выездов мобильного пункта тестирования можно ознакомиться на сайте Центра aids-86.info и в социальных сетях. В марте МПТ отправится в Кышик, Нялинское, Пырь-Ях, Красноленинский, Елизарово, Луговской, Сибирский, Выкатной, Сургут, Сургутский и Октябрьский районы.
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