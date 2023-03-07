Врачи-волонтёры, побывавшие в зоне СВО, рассказали об опыте помощи мирным жителям

Специалисты Центра СПИД выезжают в отдаленные поселки Югры. Профилактические мероприятия в рамках МПТ проведены в 6-ти населенных пунктах: Кама, Алтай, Междуреченский, Луговой, Юмас, Ямки. Всего охвачено профилактическими мероприятиями 180 человек, из них 97 человек узнали свой ВИЧ статус.

