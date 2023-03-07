Врачи-волонтёры, побывавшие в зоне СВО, рассказали об опыте помощи мирным жителям
За самоотверженность, мужество и личное участие в гуманитарной миссии поблагодарили врача – анестезиолога – реаниматолога детской больницы Наталью Манцеву. Награду Наталья Николаевна получила из рук председателя Думы Югры Бориса Хохрякова. Вручение благодарностей состоялось на встрече Бориса Сергеевича с волонтерами-медиками и студентами строительного и политехнического колледжей Нижневартовска. Беседа в формате круглого стола проходила в Нижневартовской окружной клинической детской больнице.
Студенты смогли задать вопросы врачам, которые две недели провели в зоне специальной военной операции, помогая мирным жителям. Так, Наталья Манцева рассказала, что решение поехать в Мариуполь пришло легко. Она сама родилась в Луганской области, с этими местами связано много детских воспоминаний, ей важно было прийти на выручку своим землякам. «Подали заявку на участие в гуманитарной миссии, а когда пришло время ехать, не раздумывали ни минуты. Мы ездили в команде со строителями, жили в палаточном городке. Помощь оказывали самую разную – от перевязок после осколочных ранений до психологической поддержки. Помогали в раздаче гуманитарной помощи. Конечно, для меня было очень тяжело увидеть разрушенный Мариуполь, я помню его другим», - рассказывает она о времени, проведённом в палаточном городке.
Вместе с ней на вопросы студентов отвечали медики психоневрологической больницы. Некоторые из студентов также успели побывать в зоне СВО и поделились своим опытом.
Борис Хохряков поблагодарил врачей за решительность: «Ваша работа очень важна, вы оказывали плановую и внеплановую помощь, спасали здоровье. Это настоящий патриотизм, молодежь должна брать с вас пример». На встрече также обсудили возможности для оказания помощи и поддержки мирным жителям в зоне СВО, беженцам, солдатам на передовой и их семьям в тылу. Только в прошлом году с территории Югры отправили 800 тонн груза: продовольствие, медпомощь, теплую одежду. Необходимо поддерживать этот процесс, лозунг #своихнебросаем остается актуальным - на этом фронте много работы, подвели итог встречи волонтёры.
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