Команда врачей детской окружной больницы приняла участие в конференции
В Ханты-Мансийске состоялась окружная конференция анестезиологов-реаниматологов, которая собрала более 140 участников со всего округа и других регионов страны. Это не только врачи-анестезиологи, но и хирурги, трансфузиологи, специалисты скорой медицинской помощи, опытные и молодые специалисты, а также студенты.
От нижневартовской детской окружной больницы на мероприятии присутствовали анестезиологи-реаниматологи Станислав Казадаев, Наталья Манцева, Татьяна Юсупова и главный внештатный детский анестезиолог-реаниматолог Депздрава Югры, главный врач детской окружной больницы Денис Третьяков. Он выступил с докладом на тему «Цифровое будущее здравоохранения и опыт применения искусственного интеллекта в детской реанимации».
По словам специалистов, такие мероприятия важны не только ценностью полученных знаний из публичных выступлений коллег, но и общением с коллегами в неформальной обстановке. Обмен опытом способствует росту профессионализма среди специалистов, продвигает качество оказания медицинской помощи в стране, уверены медики. Заведующий детской реанимацией, Станислав Казадаев рассказывает о том, что было полезно услышать о меняющейся концепции в сфере респираторной поддержки пациентов реанимации, полученный опыт специалисты будут применять на практике. «Для меня, как для заведующего отделением детской реанимации также очень важно было послушать про правовые аспекты в работе. Потому что все чаще приходится сталкиваться с этим в своей практике, и я лично испытывал дефицит в такого рода информации», - поделился впечатлением Станислав Петрович.
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