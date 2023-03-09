Состоялось собрание с кандидатами на заключение договоров о целевом обучении
В Советской районной больнице состоялось организационное собрание с кандидатами на заключение договоров о целевом обучении по образовательной программе высшего образования, на котором присутствовали главный врач, руководители структурных подразделений, выпускники школ и их родители.
Реализация механизма целевого обучения призвана повысить мотивированность абитуриентов и студентов в выборе будущего места работы, снизить дефицит кадров. По окончании учебы гражданин, заключивший договор о целевом обучении за счет средств федерального бюджета обязан отработать в медицинском учреждении, указанном в договоре, не менее 3 лет в соответствии с полученной квалификацией.
На собрании присутствовали более 25 будущих выпускников школ из г.п. Советский, г. Югорск, п. Агириш и п. Коммунистический. Начальник отдела управления персоналом больницы Наталья Маслова подробно рассказала присутствующим о том, кто может рассчитывать на заключение договора о целевом обучении, как происходит эта процедура, какие документы необходимо предоставить, а также о последующем трудоустройстве.
В ходе собрания главный врач и начальник отдела управления персоналом ответили на вопросы присутствующих, связанные с поступлением и обучением в медицинских ВУЗах по целевому направлению. «Кадровые вопросы являются важными и актуальными в любой медицинской организации. Наша встреча прошла в рамках реализации федерального проекта «Обеспечение системы здравоохранения квалифицированными кадрами» национального проекта «Здравоохранение». Мы стараемся встречаться с выпускниками школ и их родителями накануне каждого целевого набора. Наша цель - обеспечить, чтобы все дети имели возможность и доступ к целевому обучению в медицинском ВУЗе», - отметил главный врач Владимир Антонов.
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