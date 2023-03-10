В Югре более 35 тысяч детей получили единое пособие
С 1 января в Ханты-Мансийском автономном округе для упрощения процедуры господдержки семьям с низким уровнем дохода введено единое пособие на детей. Об это сообщила на пресс-конференции в РИЦ «Югра» руководитель отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Югре Татьяна Зайцева.
«Единое пособие заменило 5 ранее действующих мер социальной поддержки граждан. Это была выплата на детей от 3 до 7 лет, которая производилась органами соцзащиты населения. Выплата Пенсионного фонда для детей от 8 до 17 лет, две выплаты были на первого и третьего ребёнка и одна ежемесячная выплата беременным женщинам, ставшим на учёт в медицинской организации в ранние сроки беременности», - рассказала Татьяна Зайцева.
По словам спикера, под низким уровнем дохода понимается доход ниже прожиточного минимума. При назначении пособия осуществляется комплексная оценка нуждаемости, подразумевающая, в частности, оценку существующих доходов, имущества и занятости родителей.
Размер единого пособия зависит от среднедушевого дохода семьи и варьируется от 50% (9840 тысяч рублей) до 100% (19 680 тысяч рублей). Семьям, имеющих несколько детей, устанавливается единое пособие на каждого ребёнка.
«Выплата назначаются сроком на один год. Далее она может быть пролонгирована по заявлению гражданина», - прокомментировала Татьяна Зайцева.
Также было отмечено, что для женщин, вставших на учёт медорганизацию в ранние сроки беременности с доходами ниже прожиточного минимума, назначается пособие, соответствующее размеру прожиточного минимума, который в Югре 21 417 рублей. Этим категориям граждан также устанавливается единое пособие в размере от 50 до 100%.
Решение об его установлении выносится специалистами Фонда пенсионного и социального страхования Югры в течении 10 рабочих дней с момента подачи заявления.
По словам Татьяны Зайцевой, основной массив заявлений на получение выплат (более 99%) поступает через портал «Госуслуги». После вынесения решения в личный кабинет заявителя поступает сообщение о принятии решения об установления единого пособия, с последующим переводом денежных средств на банковские реквизиты.
В настоящее время выплаты были одобрены для 35 543 детей до 17 лет, а также для 1598 беременных женщин. Общая сумма выплат по Югре составляет более 1 млрд 668 млн рублей.
Источник: РИЦ "Югра"