119 жителей Ханты-Мансийска стали участниками недели донорского совершеннолетия
В отделении переливания крови окружной клинической больницы прошла акция «Неделя донорского совершеннолетия». 119 человек посетили Службу крови, 13 из них впервые стали донорами. Всего за время акции заготовлено 39 литров консервированной крови, 21,6 литров плазмы, 3 литра концентрата тромбоцитов.
Активными участниками мероприятия стали студенты Ханты-Мансийской государственной медицинской академии (лечебного факультета), волонтеры-медики под руководством начальника по воспитательной работе Натальи Любякиной.
Трансфузиологи организовали для студентов экскурсионные программы, ответили на многочисленные вопросы. 87 молодых людей смогли увидеть, где хранится кровь, как организована процедура донации, какие высокие технологии применяются в Службе крови.
Заведующая отделением переливания крови ОКБ Ханты-Мансийска Анна Сухарева поблагодарила всех участников акции, а также студентов, достигших «донорского совершеннолетия». «Наша акция направлена на привлечение студенческой и рабочей молодежи к безвозмездному донорству. У нас получилось! Всего сдали кровь – 31 студент, 13 из них – впервые! Новичкам мы вручили памятные сувениры и сертификат донорского совершеннолетия».
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