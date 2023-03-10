Завтра состоится финал Ugra CTF School 2023
Олимпиада по защите информации для школьников в формате CTF – это возможность для юных умов проверить свою сообразительность в ситуациях, максимально приближенных к реальным, пользуясь для этого всеми средствами, доступными в обычной жизни: интернетом, справочниками, смекалкой. Участники решают задания в области криптографии, форензики, реверс-инжиниринга, веб-технологий и другие.
Во время проведения Ugra CTF School 2023 участникам также предстоит решать задания. Ключом к каждому заданию является флаг, который представляет собой строку кода. Участник получает очки за флаги, которые он добыл. Победителем станет тот, кто наберет наибольшее количество очков.
В этом году в ходе отборочного тура – Ugra CTF Quals 2023 состязалось 1283 участника. В итоге в Финале сразятся 130 школьников, а это самое большое количество в истории соревнований Ugra CTF. Так, в прошлом году в финальном этапе кибертурнира принимали участие 56 школьников из 14 регионов России.
Финальный этап Ugra CTF School 2023 пройдет 11 марта очно по всей России. Свои двери распахнут 12 площадок от Москвы до Владивостока. К участию допускаются школьники – участники команд, набравших не менее 660 баллов на Ugra CTF Quals 2023, а также победители и призёры Ugra CTF School 2022, которые ещё не закончили школу.
Важно, что Олимпиада Ugra CTF включена в перечень олимпиад НТИ. Что даст +10 баллов при поступлении в российские ВУЗы.
Общий призовой фонд в 2023 году увеличен и составит 150 тысяч рублей.
Традиционно Олимпиада проходит при поддержке Правительства Югры. Вот уже второй год подряд партнером проекта становится АНО «Лаборатория Цифровой Трансформации».
Депинформтехнологий Югры