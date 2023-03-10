Завтра состоится финал Ugra CTF School 2023

Олимпиада по защите информации для школьников в формате CTF – это возможность для юных умов проверить свою сообразительность в ситуациях, максимально приближенных к реальным, пользуясь для этого всеми средствами, доступными в обычной жизни: интернетом, справочниками, смекалкой.