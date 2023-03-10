Более 100 лыжников и биатлонистов выступят на Всероссийских соревнованиях в Ханты-Мансийске
С 14 по 23 марта в Ханты-Мансийске пройдут Чемпионат и Первенство России по лыжным гонкам и биатлону спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, Кубок Всероссийской федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.
Заявки на участие в соревнованиях пришли из 12 регионов России: Алтайского, Пермского, Приморского краев, республик Башкортостан, Татарстан, Удмуртия, Новосибирской, Рязанской, Ульяновской областей, Москвы, Санкт-Петербурга, Югры и Беларуси. Автономный округ на Чемпионате представят Дмитрий Баталов и Маргарита Максимова из Сургута, Марсель Камалов из Белоярского района, Алексей Шабалин из Сургутского.
Национальный Чемпионат по лыжным гонкам и биатлону среди спортсменов с инвалидностью столица Югры принимает впервые с 2010 года. В соревнованиях ожидается участие более 100 человек из России и Беларуси, в том числе победителей, призеров, участников Паралимпийских зимних игр, чемпионатов мира и Европы. Состязания пройдут в двух спортивных классах: LW2–9 и LW10–12. В первенстве будут участвовать спортсмены 15–19 лет, в чемпионате – старше 20 лет.
Лыжники будут состязаться в биатлонных и лыжных гонках на коротких (спринт), средних и длинных дистанциях классическим и свободным стилями.
Программа соревнований размещена на сайте «ЮграМегаСпорт»: https://ugramegasport.ru/event/russiapoda2023/
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