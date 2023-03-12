В Югре завершилась разработка стратегии развития экспорта в регионе
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа — Югры совместно с Российским экспортным центром разработало региональную программу развития экспорта региона. Данный вопрос был рассмотрен на совместном заседании Совета при правительстве Ханты-Мансийского автономного округа — Югры по вопросам развития инвестиционной деятельности в автономном округе и Совета по развитию малого и среднего предпринимательства в Югре.
«В основу программы развития экспорта региона заложены стратегические ориентиры по увеличению несырьевого неэнергетического экспорта к 2030 году на 70 % за счёт развития как крупных производителей продукции, так и стимулирования развития малого и среднего предпринимательства. Основными целями экспортной программы является увеличение ассортимента экспортируемой продукции, наращивание объёмов несырьевого неэнергетического экспорта, в том числе субъектами МСП, увеличение количества экспортёров, в том числе новых экспортноориентированных компаний», — отметила губернатор Югры Наталья Комарова.
Как обозначила генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина, в 2022 году региональная управленческая команда Югры прошла отбор и стала одной из 15 команд субъектов Российской Федерации, прошедших обучение в Школе экспорта РЭЦ по программе «Экспорт регионов 2.0». Результатом обучения стал разработанный проект региональной программы развития экспорта.
«Проект рассчитан на год, он должен помочь привлечь активных предпринимателей региона, которые ещё не отправляли свою продукцию на экспорт и не получали господдержку. Он дополнит существующие в Югре региональные меры точечной акселерационной и наставнической поддержкой группы РЭЦ. Фокус будет сделан на компании народно-художественных промыслов, АПК, лесопромышленного комплекса и производителей оборудования для нефтегазовой промышленности. Их планируется выводить на новые экспортные рынки, в том числе по каналам онлайн-торговли», — рассказала Вероника Никишина.
По решению Совета, до конца марта в проектный комитет автономного округа будет внесена проектная инициатива «Развитие экспортноориентированных производств в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре». Также было принято решение определить муниципальных кураторов экспортно ориентированных предприятий с закреплением соответствующих функций правовыми актами муниципальных образований.
Также на совместном заседании Инвестсовета и Совета по развитию малого и среднего предпринимательства с участием представителей РЭЦ обсудили ход реализации инвестиционного проекта по созданию в Советском районе производства отечественных белковых компонентов — основы сухих молочных продуктов для питания новорожденных и детей до шестимесяцев. «Проект соответствует приоритетам социально экономического развития региона, страны. Проект в себе содержит импортозамещающий эффект, он станет основой для тиражирования и полностью обеспечит собственное производство отечественных белковых компонентов. Плановый объём инвестиций составляет 1,1 миллиарда рублей. На этом этапе будет создано 57 рабочих мест для специалистов, которые ранее в регионе не использовали свои возможности», — отметила Наталья Комарова.
На состоявшемся заседании генеральный директор Фонда развития Югры Сергей Афанасьев сообщил, что в Югре определены перспективные сферы применения механизма офсетных контрактов, который планируется использовать с 2023 года. Среди них он назвал производство лекарственных средств по лечению онкологических заболеваний, централизованную услугу по организации социального питания для учреждений образования и здравоохранения, а также централизованную услугу поставки и долгосрочного обслуживания текстиля для учреждений образования, здравоохранения, социального обеспечения. Общий объём инвестиций в эти проекты оценивается в шесть миллиардов рублей.
По словам Сергея Афанасьева, эффектом от реализации этих проектов станет создание новых рабочих мест, производство импортозамещающейпродукции, а также рост поступлений в налоговую базу автономного округа.
«Офсетный контракт предусматривает поставку товара или услуги и встречные инвестиционные обязательства поставщика — создание или модернизация и освоение производства такого товара, создание инфраструктуры для оказания услуги», — пояснил руководитель фонда. Средипреимуществ офсетного контракта для инвестора он назвал долгосрочную гарантию сбыта и платежеспособного потребителя в лице государства, а для заказчика — возврат части затрат на закупку в виде инвестиций в регион, снижение цены поставки и технологическую независимость региона.
В свою очередь исполнительный директор Национального центра ГЧП Максим Ткаченко заметил, что сегодня в России тема офсетных контрактов набирает обороты. «Пока только три региона заключили офсетные контракты: Москва, Московская область и Республика Башкортостан. Тема стала актуальной, и, полагаю, что в этом году мы увидим порядка 50 офсетных контрактов в других регионах. Это один из трендов инвестиционной политики в стране», — пояснил эксперт. По его словам, преимуществами таких контрактов являются привлечение инвестиций без каких-либо дополнительных издержек, снижение цены товара одновременно с ростом качества.«Сегодня уже началась конкуренция за инвестора для офсетов, а их немного в стране. Нужно как можно быстрее запускать первые контакты, занимаясь системным подходом в этом вопросе»,— добавил Максим Ткаченко.
Напомним, в 2022 году вступили в силу ключевые изменения законодательства в сфере госзакупок в части заключения офсетных контрактов. Так, порог минимального объёма инвестиций был снижен с одного миллиарда до 100 миллионов рублей. Кроме того, теперь подписывать офсеты можно совместно с двумя или более субъектами РФ, общая сумма вложений при этом — не менее 400 миллионоврублей. То есть, если раньше инвестор должен был построить производство на территории исключительно того субъекта РФ, который выступает в качестве госзакупщика по офсетному контракту, то теперь локализация допускается и в другом регионе. При этом инвестор получает гарантированный сбыт своей продукции государственным заказчикам на период до пяти лет.
Источник: admhmao.ru