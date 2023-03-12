В Югре завершилась разработка стратегии развития экспорта в регионе

С 14 по 23 марта в Ханты-Мансийске пройдут Чемпионат и Первенство России по лыжным гонкам и биатлону спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, Кубок Всероссийской федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.