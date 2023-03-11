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Глава Белоярского района принял участие в вводе в пробную эксплуатацию Окраинного месторождения нефти

11.03.2023

Глава Белоярского района вместе с генеральным директором ООО «Куноватской нефтегазовой компании» Мартыненко Сергеем и заместителем генерального директора Семкиным Александром принял участие в торжественном вводе в пробную эксплуатацию Окраинного месторождения нефти.

Почетный гость мероприятия - директор Департамента недропользования и природных ресурсов Югры Сергей Филатов.

Магистральным направлением развития компании является освоение нефтегазовых месторождений Югры. Белоярский – перспективный нефтяной район. ООО «Куноватская нефтегазовая компания» с 2020 года ведет разработку Окраинного месторождения полезных ископаемых на нашей территории. На сегодняшний день инвестировано почти четверть миллиарда рублей.

В планах добывать до 10 тыс. тонн нефти в месяц, создать 150 рабочих мест.

В перспективе компания рассматривает создание мини НПЗ для гарантированного снабжения региона дизтопливом и дорожным битумом. Ввод запланирован в 2024 году.

Между недропользователем и администрацией Белоярского района заключено Соглашение о социальном партнерстве.

«Уверен, нас ждет долгое плодотворное сотрудничество, направленное на развитие нашей территории», - сказал глава муниципалитета Сергей Маненков.

Источник: admbel.ru

11.03.2023

11.03.2023