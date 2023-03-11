Глава Белоярского района принял участие в вводе в пробную эксплуатацию Окраинного месторождения нефти
Глава Белоярского района вместе с генеральным директором ООО «Куноватской нефтегазовой компании» Мартыненко Сергеем и заместителем генерального директора Семкиным Александром принял участие в торжественном вводе в пробную эксплуатацию Окраинного месторождения нефти.
Почетный гость мероприятия - директор Департамента недропользования и природных ресурсов Югры Сергей Филатов.
Магистральным направлением развития компании является освоение нефтегазовых месторождений Югры. Белоярский – перспективный нефтяной район. ООО «Куноватская нефтегазовая компания» с 2020 года ведет разработку Окраинного месторождения полезных ископаемых на нашей территории. На сегодняшний день инвестировано почти четверть миллиарда рублей.
В планах добывать до 10 тыс. тонн нефти в месяц, создать 150 рабочих мест.
В перспективе компания рассматривает создание мини НПЗ для гарантированного снабжения региона дизтопливом и дорожным битумом. Ввод запланирован в 2024 году.
Между недропользователем и администрацией Белоярского района заключено Соглашение о социальном партнерстве.
«Уверен, нас ждет долгое плодотворное сотрудничество, направленное на развитие нашей территории», - сказал глава муниципалитета Сергей Маненков.
Источник: admbel.ru