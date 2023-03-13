Передвижная медицинская служба в Белоярском районе
В рамках национального проекта «Здравоохранение» по обеспечению профилактического медицинского осмотра и диспансеризации жителей, отдаленных от краевого центра населенных пунктов, в районе продолжают работать мобильные медицинские бригады передвижной медицинской службы АУ «Югорский центр профессиональной патологии». В феврале были осуществлены выезды в Сорум, Сосновку и Нумто.
Любой житель поселения без талона и направления смог пройти комплекс основных исследований, включая определение сердечно-сосудистого риска, измерение уровня глюкозы, холестерина, артериального и внутриглазного давления, ЭКГ, УЗИ внутренних органов, измерение показателей дыхания. Женщины прошли осмотр у акушер-гинеколога. Всех пациентов проконсультировал врач общей практики, также прием вели врачи-специалисты: невролог, хирург, кардиолог, стоматолог, офтальмолог, и, в случае выявления заболевания, выдавалось направление на углубленное обследование и лечение в поликлинике.
Во время выезда комплексное обследование получили более 400 человек. Маломобильные пациенты были осмотрены на дому. Жители сельских поселений благодарны докторам за возможность обратиться за медицинской помощью по месту жительства.
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