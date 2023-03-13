О правилах приёма детей в первый класс рассказал директор Депобразования и науки Югры
Модератором прямого эфира выступил ЦУР Югры. В ближайшее время стартует запись будущих первоклассников в общеобразовательные учреждения региона. В связи с чем возникает множество вопросов по подаче документов, и в прямом эфире директор Департамента образования и науки Югры Алексей Анатольевич Дренин дал комментарии по различным вопросам, возникающим у родителей (законных представителей). В частности он отметил:
– Предварительный прогноз по поступлению детей в первый класс составляет порядка 25,2 тысяч человек, но практика показывает, что мы принимаем на 1,0 или 1,6 тысяч больше детей в общеобразовательные учреждения в Югре. Это те выпускники, которые посещают дошкольные учреждения в нашем регионе, также есть категория детей, которые переезжают в автономный округ, переводятся из других образовательных учреждений. Мы рассчитываем, что будет более 26 тысяч первоклассников.
В соответствии с приказом Министерства просвещения РФ приёмная кампания стартует не позднее 1 апреля, основная масса граждан подают документы через портал государственных услуг и обрабатываются они в федеральной системе. Ежегодно мы разводим потоки для того, чтобы всё прошло без сбоев. В течение 5 лет Югра проводит данную систему без сбоев и завершается 30 июля текущего года, это касается тех, которые поступают в образовательные организации в соответствии с принципом закреплённости по территории, тех, кто имеет постоянное место проживания в муниципальных образованиях. Для тех, кто не проживает, переехал из других городов или планирует переехать, дополнительная приёмная кампания начнётся 6 июля и завершится не позднее 1-5 сентября.
Приём документов в Югре стартует:
Белоярский район – 24 марта;
Югорск, Когалым, Ханты-Мансийск – 27 марта;
Нижневартовск – 28 марта;
Сургут, Урай – 29 марта;
Мегион, Покачи, Нефтеюганск, Березовский район, Радужный, Лангепас, Кондинский район, Сургутский район – 31 марта;
Советский район, Нефтеюганский район, Нягань, Октябрьский район, Ханты-Мансийский район, Нижневартовский район, Пыть-Ях – 1 апреля.
Документы можно подать лично в образовательные организации или через портал Госуслуг.
Согласно приказу Министерства просвещения РФ, после подачи документов через портал Госуслуг, оригиналы документов в образовательную организацию предоставлять не нужно, так как портал Госуслуг сам подтверждает подлинность документов. При приёме на обучение, возможно, понадобится оригинал документа, например, заключение медико-психологической комиссии.
В соответствии с нормативными документами, приём в первый класс начинается с возраста не младше 6,6 лет до 8 лет.
Льготы по зачислению в первый класс закреплены законом, в частности № 273-ФЗ от 29.12.2012 это дети:
- военнослужащих;
- сотрудников полиции (в том числе, погибших и уволенных по состоянию здоровья);
- находящиеся на иждивении сотрудника полиции;
- сотрудников ФСИН, МЧС, ГНК, ФТС (в том числе, погибших).
Преимущественное право имеют дети, чьи братья/сестры уже посещают эту школу.
Оксана Албина