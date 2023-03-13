О правилах приёма детей в первый класс рассказал директор Депобразования и науки Югры

Группа путешественников из деревни Хулимсунт, состоящая из учащихся 11 класса, 4 преподавателей и 2 родителей, отправилась в образовательную экспедицию "МОЯ ЗЕМЛЯ" утром 7 марта. Экспедиция была посвящена знакомству с малыми поселениями, которые административно относятся к Хулимсунту.