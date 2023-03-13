«Я покажу вам край Земли…»
Группа путешественников из деревни Хулимсунт, состоящая из учащихся 11 класса, 4 преподавателей и 2 родителей, отправилась в образовательную экспедицию "МОЯ ЗЕМЛЯ" утром 7 марта. Экспедиция была посвящена знакомству с малыми поселениями, которые административно относятся к Хулимсунту. Маршрут пролегал через деревню Хангласы, село Няксимволь, деревни Яны-Пауль и Усть-Манья.
Первый урок истории был проведен на основе архивной информации об уже несуществующей деревне Хангласы. Когда-то там была ямская служба, так как вдоль этой деревни пролегала зимняя дорога из города Ивдель. А также по этой дороге везли Л.Д. Троцкого, бежавшего из Берёзовской ссылки.
Во время поездки историческая информация к участникам экспедиции поступала с помощью раций. Такой способ общения позволил не затягивать переезды из одной деревни в другую и не тратить время на остановки.
По приезду в Няксимволь для ребят провели обзорную экскурсию, а затем учебные занятия в школе. Совместно с учителями Няксимвольской школы были проведены следующие занятия:
– «Исследование воды реки Северная Сосьва», учитель Головина Т.А.;
– «Краснокнижные виды Югры», учитель Ануфриева В.В.;
– мастер-класс по созданию блиндажной (окопной) свечи, учитель Кивелева В.Н. Свечи, созданные руками учеников во время экспедиции, будут отправлены в ближайший пункт сбора гуманитарной помощи города Югорска.
После сытного обеда в школьной столовой участники экспедиции продолжили свое путешествие. Следующей остановкой стала деревня Яны-Пауль, которая ещё существует, но уже утратила свой административный статус населенного пункта.
Пиком поездки стало путешествие в Усть-Манью – населённый пункт, который претендует на название "Самый западный в Югре". Оттуда виден Уральский хребет, и там начинается река Северная Сосьва, а чуть выше в XVI веке располагался Искарский городок, который являлся форпостом древней Югры. Величественная красота природы, которая окружает эту маленькую деревню, покорила всех путешественников.
В результате общения с жителями деревни участники познакомились с деревенским укладом. Всех удивила кристально-прозрачная вода в реке, в отличие от темно-коричневой воды в Хулимсунте.
Вернувшись к шести вечера в Няксимволь, 11-классники под руководством Белоногова С.В. провели для учеников из Няксимволя деловую игру "Модель ШкИБ" (школьное инициативное бюджетирование).
Результатами экспедиции остались довольны все участники. Главным итогом путешествия стало понимание выпускников, что за краем Земли Хулимсунтской есть другие горизонты, другие дороги, которые для них открыты!!!
Спасибо всем, кто помог совершить это путешествие!
Выражаем признательность директору школы села Няксимволь Борисовой А.А, заместителю директора Ануфриевой А.Н., и.о. главы сельского поселения Хулимсунт Волковой Т.К.
Татьяна Головина