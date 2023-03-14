В ЮГУ пройдёт Всероссийская научно-практическая конференция «Статус представителя коренных малочисленных народов Севера в современном праве»
24 марта в Югорском государственном университете состоится Всероссийская научно-практическая конференция «Статус представителя коренных малочисленных народов Севера в современном праве».
На конференции обсудят вопросы осуществления защиты прав, свобод и законных интересов представителей коренных малочисленных народов Севера, проанализируют действующие национальное и зарубежное законодательства, а также международное право по определению статуса представителя коренных малочисленных народов, изучат практики применения публичного и частного права в сфере обеспечения реализации и охраны прав, свобод и законных интересов коренных малочисленных народов Севера.
В конференции примут участие представители образовательных и научных учреждений Минобрнауки России, представители правозащитных, правоохранительных и судебных органов, органов государственной и муниципальной власти ХМАО-Югры и иных субъектов Российской Федерации, аспиранты, магистранты, студенты и слушатели. По итогам конференции будет опубликован сборник научных статей (докладов) участников конференции, материалы разместят в РИНЦ.
Конференция откроется 24 марта в 11:00 в административном корпусе ЮГУ, ауд. 604. С приветственным словом к участникам конференции обратятся ректор ЮГУ Роман Кучин, глава Ханты-Мансийска, руководитель базовой кафедры муниципального права и урбанистики Югорского государственного университета Максим Ряшин, заместитель председателя Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, председатель Ассамблеи представителей коренных малочисленных народов Севера Еремей Айпин.
Подробная программа конференции: https://www.ugrasu.ru/events/protection-rights-kmns/
Источник: Департамент образования и науки Югры