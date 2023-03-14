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Не стало сказительницы народа ханты Пелагеи Алексеевны Гришкиной
Сегодня, 14 марта, из деревни Тугияны Белоярского района пришла печальная весть – не стало сказительницы, исполнительницы традиционных песен народа ханты, знатной мастерицы Пелагеи Алексеевны Гришкиной (Лельховой).
Родилась она в многодетной семье 1 сентября 1932 года в деревне Пашторы Берёзовского района. Рано начала трудиться – в годы войны наравне со сверстниками помогала колхозникам, за что была отмечена наградой «Труженик тыла».
В 1955 году вышла замуж и переехала в родную деревню мужа – Тугияны.
С детства Пелагея любила слушать предания, сказки, песни, которые продолжала исполнять, кроме этого, она и сама сочиняла песни. Венгерская учёная Ева Шмидт записала от неё богатейший фольклорный материал, затем по итогам этой работы в Венгрии был издан музыкальный сборник.
А в 1997 году научный сотрудник Белоярского научного фольклорного архива Людмила Хомляк по материалам, записанным у П.А. Гришкиной, подготовила и выпустила фольклорный сборник «Арєм-моньщєм еӆ ки мӑнӆ…» («Если мои песни-сказки дальше будут звучать…»).
Фольклорный материал Пелагеи Гришкиной включён в коллекцию программы ЮНЕСКО «Память мира», призванной способствовать сохранению всемирного наследия ценных объектов архивных и фольклорных фондов.
За что бы в своей жизни ни бралась Пелагея Алексеевна – всё у неё получалось – прекрасная сказительница, певунья, мастерица. До конца своих дней она была главным советником и консультантом для жителей деревни Тугияны в проведении традиционных праздников и обрядов.
Это добрая отзывчивая женщина навсегда останется в нашей памяти прекрасной исполнительницей фольклорных произведений и хранительницей традиций народа ханты.
Мы, журналисты национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос», а также жители автономного округа выражаем самые искренние соболезнования родным и близким.
Пелагея Алексеевна Гришкина хўв пӑнта шәшмӑс…
Ай кєр тыӆӑщ 14-мит хӑтӆӑн Тўкъякӑӊ кәрт эвӑӆт шәкӑӊ айкеӆ юхтӑс – тӑмхӑтӆ хӑнты мирев йис вәӆупсы тәты ими Пелагея Алексеевна Гришкина (Лельхова) ӑнтәма йис.
Ӆўв лыпӑт хойты тыӆӑщ 1-мит хӑтӆӑн 1932-мит оӆн Пӑштар кәртӑн сєма питӑс. Ӆаӆь пурайн ай Пелагея эвие колхозн вән ёха нётӑс, щирн «Труженник тыла» нєм тӑйс.
1955-мит оӆн икия йис па Тўкъякӑӊ кәрта вәӆты касӆӑс.
Айтєӆн юӆн йис путрӑт, моньщӑт, арӑт хәӆӑнтман єнмӑс, щирн еӆӆы рәт ёхӆаӆ йис путрӑт путӑртӑс, моньщӑт моньщӑс па арӑт арийс. Щитӑт мадьяр учёной ими Ева Шмидт нух хӑншӑс па киника єсӆӑс. 1997-мит оӆн Людмила Хомляк «Арєм-моньщєм еӆ ки мӑнӆ…» киника єсӆӑс. П.А. Гришкина арӑт ЮНЕСКО тӑхийн «Память мира» вєр щирн ӆавӑӆман вәӆӆӑт.
Тӑм хӑнты имие вәӆупсэӆ мӑр иса муй ар мосты вєр ӆэщӑтты ма-тәса хошӑс – йис путрӑт, моньщӑт моньщӑс, тәса арӑт арийс, хурамӑӊ ӆәмӑтсухӑт ёнтӑс. Юхи хӑщум хӑтӆӑӆ вәнты Тўкъякӑӊ кәртӑн айӆат ёха хӑнты мир вєрӑт, мӑӊхӑтӆӑт ӆэщӑтты нётӑс.
Тӑм нявлӑк сӑмуп хӑнты имиев вєккєши нәмман тӑйты питӆэв. Мўӊ, «Хӑнты ясӑӊ» па «Луима сэрипос» газетайӊӑӆўвн рәпитты ёх, па иса Ёмвош округ шуши мир ӆўв рәтӆаӆа шаляӊ ясӑӊ китӆўв.