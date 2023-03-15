Новый МРТ-томограф поступил в окружной кардиодиспансер Югры по нацпроекту «Здравоохранение»
Основное назначение аппарата – диагностика заболеваний сердца и сосудов. Сканер включает специальную программу «Кардиопакет», которая позволяет оценить жизнеспособность миокарда после инфаркта, неинвазивно визуализировать аорту, а также определить показания для операции или консервативного лечения. За первую неделю работы нового магнитно-резонансного томографа его возможности оценили 25 пациентов. Благодаря приобретению аппарата объем диагностических процедур в отделении лучевой диагностики увеличится до 200 исследований в сутки. Учитывая продолжительность томографии (только диагностика сердца занимает около 1,5 часов), особое внимание разработчики уделили комфорту пациентов. Новый МРТ-томограф оснащен системой освещения, туннельным микрофоном и динамиками, вентиляцией, а также функцией снижения уровня акустического шума. Это позволяет создать успокаивающую атмосферу.
Более того, можно проводить исследование пациентам с электрокардиостимуляторами (МР-совместимыми). Ранее магнитно-резонансная томография являлась абсолютным противопоказанием, поскольку могла нарушить работу имплантированного устройства и повлиять на только на самочувствие, но и жизнь пациента. Учли разработчики и особенности работы врачей с изображением. Программа полностью исключает все артефакты (погрешности) при исследовании сердца, обрабатывая «картинку» автоматически, предоставляя только достоверную информацию – раньше специалист это выполнял вручную.
Приобретение нового аппарата МРТ повысит доступность современной высокоточной диагностики для югорчан и позволит своевременно выявлять не только болезни системы кровообращения, но и онкопатологию - на самой ранней стадии. На сканере также будут проводить исследования головного и спинного мозга, органов брюшной полости и малого таза, тазобедренного сустава, грудной клетки. Кроме того, томограф «Инжениа» включает большую программу для диагностики сосудов.
Отметим, 11 марта 1993 года специалисты рентгенодиагностического отделения (сегодня – отделения лучевой диагностики) выполнили первую компьютерную томографию в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре и Тюменской области.
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