Социальный фонд в Югре получает данные по распоряжению маткапиталом от 283 учебных учреждений
Отделение Социального фонда (СФР) по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре обменивается информацией с 283 образовательными организациями по всей Югре, чтобы родители могли быстрее и проще распоряжаться материнским капиталом на обучение детей. Сегодня соглашения о взаимодействии заключены с 6 высших и 17 средних специальных учебных заведений. Соглашения также подписаны с 260 дошкольных, региональных и муниципальных учреждений, кружков и секций.
Раньше югорским семьям, которые решили направить материнский капитал на обучение ребенка, необходимо было представить в фонд копию договора об оказании платных образовательных услуг из учебного заведения. Теперь, если между отделением Социального фонда по ХМАО-Югре и образовательной организацией заключено соглашение, родителям достаточно подать в СФР только заявление о распоряжении маткапиталом. Информацию о договоре на обучение Социальный фонд по ХМАО - Югре запросит самостоятельно.
Заявление можно подать онлайн через личный кабинет на портале госуслуг или на сайте СФР по ХМАО-Югре, а также лично в любой клиентской службе фонда или в МФЦ.
С каждым годом все больше семей проявляют интерес к использованию материнского капитала на обучение детей. Только за первый месяц 2023 года 299 югорских семей (19,84% всех обратившихся в Социальный фонд по ХМАО - Югре за распоряжением маткапиталом) приняли решение направить средства на эти цели. Семьям было выделено 15 337 940,44 рублей.
Обновления, введенные с августа прошлого года, сделали образовательное направление материнского капитала еще более востребованным. Теперь средствами можно оплатить услуги индивидуальных предпринимателей по обучению и присмотру за детьми. Родители также могут направить материнский капитал на обучение детей у частных преподавателей и на услуги по присмотру и уходу, которые оказывают агентства и няни, работающие как индивидуальные предприниматели. Раньше оплатить такие услуги можно было только в том случае, если они предоставлялись юридическими лицами.
Использовать сертификат на образовательные услуги физлиц можно при наличии у индивидуального предпринимателя соответствующего официального статуса и государственной лицензии на образовательную деятельность.
Отделение Социального фонда РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре