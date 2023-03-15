18 марта в Ханты-Мансийском районе состоятся II межмуниципальные соревнования по охотничьему биатлону
Состязания пройдут на базе отдыха «Остяко-Вогульск» (70-й километр дороги Ханты-Мансийск – Нягань). Общая протяженность пролегающей по пересеченной местности трассы составит три километра, участникам предстоит преодолеть ее на охотничьих лыжах-подволоках. Помимо скорости и выносливости, спортсмены продемонстрируют меткость в стрельбе из пневматической винтовки, охотничью сноровку в установке капкана Агафонова и разведении костра. На старт также выйдут юные участники в категории от 14 до 17 лет, они будут соревноваться по упрощенной программе, без установки капканов.
Турнир пройдет в рамках реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера на территории Ханты-Мансийского района». Перед основными стартами состоятся соревнования по северному многоборью, в которых смогут принять участие все желающие.
Для гостей и участников будут работать дегустационные площадки национальной кухни, фотозона с северными оленями, состоится презентация туристических проектов Ханты-Мансийского района.
Спонсорскую помощь в проведении соревнований окажет ФК «Открытие».
Напомним, первые соревнования по охотничьему биатлону прошли в марте прошлого года, участие в них приняли команды Ханты-Мансийского, Сургутского, Нефтеюганского районов и города Ханты-Мансийска. В этом году турнир будет посвящен 100-летнему юбилею Ханты-Мансийского района.
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