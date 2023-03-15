Николай Ташланов: «В текущем году передвижная поликлиника уже посетила 32 удалённых поселения Югры»
В отдалённых и труднодоступных населенных пунктах автономного округа продолжается работа мобильных медицинских комплексов консультативно-диагностической передвижной поликлиники Центра профессиональной патологии.
О промежуточных итогах ее деятельности рассказал депутат окружной Думы, региональный координатор партийного проекта «Здоровое будущее», главный врач Центра профпатологии Николай Ташланов.
«С начала зимней навигации, которая стартовала сразу после новогодних праздников, передвижная поликлиника отработала в 32 населенных пунктах Кондинского, Белоярского, Берёзовского, Октябрьского и Ханты-Мансийского районов, согласно утверждённому графику Департамента здравоохранения Югры.
За квалифицированной медицинской помощью обратилось более 3200 человек среди взрослого и детского населения. Проведено 11300 приемов, включая флюорографические исследования и маммографию, УЗИ, медицинские осмотры, врачебные консультации, специализированные
и лабораторные исследования.
В команде медицинских специалистов – невролог, хирург, кардиолог, стоматолог, офтальмолог и др. Сроки пребывания в поселениях составляют
в среднем 3-4 дня, врачи ведут прием до последнего пациента.
Завершится зимний рейд в конце марта текущего года», – сообщил Николай Ташланов.
Оказание специализированной медицинской помощи жителям сельских поселении осуществляется в течение всего года.
В летний период в рейс отправятся плавполиклиника «Николай Пирогов» и мобильные медицинские комплексы на колесах.
АУ ХМАО-Югры «Центр профессиональной патологии»