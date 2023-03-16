Медакадемия провела Ярмарку вакансий вне округа
Декан лечебного факультета Софья Яковенко БУ «Ханты-Мансийская государственная медицинская академия» провела Ярмарку учебных вакансий со старшеклассниками школ муниципалитета и студентами Шадринского филиала ГБПОУ «Курганский базовый медицинский колледж». Встречи профориентационной направленности были организованы при содействии отдела образования администрации города Шадринска. Учащимся 9 -11 классов общеобразовательных организаций и их родителям была представлена информация о преимуществах обучения в академии, условиях поступления, социальных гарантиях, школьники также узнали об активной спортивной, общественной жизни студентов.
На встрече с будущими выпускниками осветили вопросы поступления на программы высшего образования – специалитет и перспективы трудоустройства молодых специалистов. Всего в мероприятии приняли участие более 100 выпускников.
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