Врачи спасли двухлетнего малыша, проглотившего связку шариков
Комплект магнитных шариков извлекли врачи окружной детской больницы Нижневартовска из желудка маленькой девочки. О том, что ребенок проглотил мелкие детали, родителям стало известно не сразу. Вечером ребенок пожаловался на боли в животе. После того, как лекарство не помогло, родители обратились в больницу в своем городе. После обследования выяснилось, что в желудке ребенка находятся инородные тела, которые могут нанести серьёзней вред здоровью, вплоть до летального исхода. Поэтому малыша срочно доставили санитарной авиацией в детскую окружную больницу.
Рентген показал наличие у маленького пациента 8 магнитных шариков в пищеварительном тракте. Под общей анестезией врач провел эндоскопическое исследование и удалил их. Шарики пробыли в организме ребенка недолго, поэтому не успели нанести серьезный вред. «Ребёнку удалось помочь без операции, это можно назвать настоящей удачей. Шарики приняли удобную форму и их было несложно извлечь эндоскопическим методом с помощью специальной петли. Конечно тут нужна еще и определенная сноровка, но мы рады, что не понадобилось хирургическое вмешательство. Соответственно и последствий для малыша будет меньше, и он скорее поправится», - прокомментировал Вадим Шарапов, врач-эндоскопист Нижневартовской окружной клинической детской больницы.
https://dzhmao.ru/ или официальный профиль в социальных сетях:
VK https://vk.com/dzhmao
Телеграм https://t.me/dzhmao
OK https://ok.ru/group/55281409327214