Члены Совета Законодателей встретились с Губернатором Тюменской области Александром Моором

Начиная с июня этого года, будет введена единая дата выплат из материнского капитала на детей до 3 лет. Семьи, оформившие такую меру поддержки, начнут получать средства 5-го числа каждого месяца. Приходить они будут не за текущий, а за предыдущий месяц.

