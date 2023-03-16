Члены Совета Законодателей встретились с Губернатором Тюменской области Александром Моором
В Тюмени члены Совета Законодателей Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа встретились с Губернатором региона Александром Моором.
Напомним, югорскую делегацию возглавляет Председатель Думы автономного округа Борис Хохряков. Также на встрече присутствовали Председатель Курганской областной Думы Дмитрий Фролов, Председатель Законодательного Собрания Челябинской области Александр Лазарев.
Александр Моор рассказал о социально-экономическом развитии своей территории, затронул тему межрегионального взаимодействия: «Между Тюменской областью, Югрой и Ямалом в комбинации используются разные формы взаимодействия и одна из них – Совет Законодателей, которая стала эффективной структурой нашего межрегионального сотрудничества.
Совет Законодателей – это важная площадка, где обсуждаются актуальные вопросы, вырабатывается позиция, происходит обмен опытом и определяются основные векторы развития наших регионов. Мы четко придерживаемся позиции на устойчивое и конструктивное сотрудничество между органами законодательной и исполнительной власти, и мы очень ценим это сотрудничество. События последних лет подтвердили правильность пути, по которому мы с вами идем».
Председатель Думы Югры Борис Хохряков в свою очередь поприветствовал участников Совета от имени всей делегации автономного округа: «Уже не первое десятилетие четко работает и взаимодействует Совет трех дум – Тюменской области, Югры и Ямала. Мы, как равноправные субъекты РФ, решаем вопросы развития наших регионов. Сила наших территорий всегда была основана на взаимовыручке, доверии – так было, есть и будет.
В рамках плодотворного сотрудничества реализуются программы, развиваются десятки социальных, структурных объектов, и это очень важно для Тюменской области, Югры и Ямала. Это то, что мы делаем для наших жителей.
Завтра мы будем рассматривать актуальные темы, которые значимы для всех трех субъектов РФ – вопросы обеспечения устойчивого социально-экономического развития Тюменской области, Югры, Ямала в условиях проведения специальной военной операции и внешнего санкционного воздействия; меры поддержки, направленные на развитие креативных индустрий, осуществляемых в трех регионах; информацию о проводимых мероприятиях по реализации плана газификации домохозяйств в населенных пунктах Тюменской области, Югры и Ямала и другие темы.
Очень важно, что в рамках работы Совета Законодателей мы смотрим лучшие практики, объекты. К примеру, сегодня мы побываем в Тобольске – духовной столице Тюменской области. Конечно, самое лучшее мы берем на заметку и в какой-то степени учимся друг у друга, а также применяем это на практике».
Спикер окружного парламента Борис Хохряков поблагодарил коллег за гостеприимство и прекрасно организованную работу, а также пожелал всем успешной деятельности на Совете Законодателей.
Пресс-секретарь Председателя Думы Югры,
Информационно-аналитическое управление
Думы автономного округа