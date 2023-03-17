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Для слабовидящих

Более 20 тонн гумпомощи военнослужащим отправили из Ханты-Мансийска

17.03.2023

Региональное отделение партии «Единая Россия» продолжает добрую акцию «Посылка из дома». В коробки депутаты и волонтеры сложили теплые вещи, продукты длительного хранения, маскировочные халаты. Также отправили печи для военнослужащих.

Молодогвардейцы окружной столицы с заботой и вниманием запустили акцию «Солдату Югры». Юные жители региона написали письма с теплыми словами в адрес тех, кто сейчас отстаивает интересы Родины.

 Отметим, это уже вторая отправка «Посылок из дома». Всего единороссам удалось передать в зону СВО 45 тонн гумпомощи.

Фото: Центр социальных медиа Югры
Источник: Городской информационный центр

17.03.2023

17.03.2023