Более 20 тонн гумпомощи военнослужащим отправили из Ханты-Мансийска
Региональное отделение партии «Единая Россия» продолжает добрую акцию «Посылка из дома». В коробки депутаты и волонтеры сложили теплые вещи, продукты длительного хранения, маскировочные халаты. Также отправили печи для военнослужащих.
Молодогвардейцы окружной столицы с заботой и вниманием запустили акцию «Солдату Югры». Юные жители региона написали письма с теплыми словами в адрес тех, кто сейчас отстаивает интересы Родины.
Отметим, это уже вторая отправка «Посылок из дома». Всего единороссам удалось передать в зону СВО 45 тонн гумпомощи.
Фото: Центр социальных медиа Югры
Источник: Городской информационный центр