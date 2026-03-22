В Югре появятся 7 новых локаций IT-стойбищ
В самые отдаленные уголки Югры продолжают приходить высокие технологии.
С начала 2026 года представители коренных малочисленных народов Севера подали семь новых заявок на участие в проекте «IT-стойбище»: шесть из Сургутского района и одну из Нижневартовского.
Специалисты Депинформтехнологий Югры и администрации Сургутского района провели «полевую» разведку трёх стойбищ, определив технические решения для всех локаций.
На четырех участках связь обеспечат с помощью усиления сотового сигнала, а на трёх точках установят современное спутниковое оборудование.
Итоговый список территорий, которые выйдут в онлайн уже в этом году, утвердят до конца мая 2026 года на заседании межведомственной рабочей группы.
Напомним, уникальный проект «IT-стойбище» стартовал в Югре в 2018 году и реализуется в рамках нацпрограммы «Экономика данных».
Благодаря этому более 3,7 тысяч жителей, ведущих традиционный образ жизни на удалённых стойбищах, могут пользоваться интернетом и получать госуслуги в электронном виде.