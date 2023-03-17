Александр Новьюхов принял участие в обсуждении реализации проекта по производству ингредиентов для детского и лечебно-профилактического питания
Рабочая встреча с участием председателя Совета – директора Молочного союза России Людмилы Маницкой и директора Департамента промышленности автономного округа Кирилла Зайцева состоялась в Ханты-Мансийске.
Как рассказал сенатор, представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Александр Новьюхов, производственные цеха располагаются в поселке Алябьевском Советского района. Сырье планируется доставлять на завод из соседней Свердловской области. В сутки предприятие сможет перерабатывать до 80 тонн коровьего молока и до 400 килограмм молозива.
«Необходимо отметить, что проект создания завода белковых компонентов – это первое инвестсоглашение, заключенное в рамках окружного закона о государственной поддержке инвестиционной деятельности, защите и поощрении капиталовложений. В соответствии с его нормами инвестору гарантируется стабильность условий деятельности на весь период реализации проекта», – подчеркнул парламентарий.
Участники встречи подчеркнули важность стратегии предприятия, которая направлена на импортозамещение белкового сырья для заменителей грудного молока, что позволит существенно закрыть потребность российского рынка, договорились не только посетить предприятие, но и оказывать дальнейшую поддержку его развитию.
Информационно-аналитическое управление
Думы автономного округа
по данным помощника сенатора
Совета Федерации ФС РФ