Музей геологии, нефти и газа готовится к старту XIII конкурса «Письмо солдату. Из будущего в прошлое»
1 апреля 2026 года музей откроет прием творческих работ на XIII ежегодный региональный интернет-конкурс «Письмо солдату. Из будущего в прошлое». Мероприятие традиционно приурочено к празднованию Дня Победы и призвано сохранять историческую память о Великой Отечественной войне.
Конкурс выступает важной площадкой для гражданско-патриотического воспитания подрастающего поколения. Через живое слово, обращенное в прошлое, музей ставит своей целью объединить югорчан вокруг подвига тех, кто подарил свободу потомкам.
Принять участие в конкурсе могут все желающие в возрасте от 7 лет. Прием работ продлится с 1 по 20 апреля 2026 года. Участникам предлагается написать обращение от своего лица или от лица современников к собирательному образу солдата Великой Отечественной войны.
Конкурс проводится в двух номинациях:
- «Поэтическое произведение»;
- «Прозаическое произведение».
Экспертный совет будет оценивать работы по четырем параметрам:
- Выразительность и эмоциональное воздействие;
- Идейное содержание и глубина раскрытия темы;
- Соблюдение норм русского языка;
- Оригинальность творческого решения и форма подачи материала.
Победители будут определены в разных возрастных группах. Торжественная церемония награждения состоится 9 мая на примузейной площади в ходе проведения традиционной праздничной программы «Солдатский привал».
Творческие работы принимаются в электронном виде. Для участия необходимо направить письмо на адрес press@muzgeo.ru с пометкой в теме письма: «Конкурс “Письмо солдату”». Крайний срок подачи: 20 апреля 2026 года.
Более подробная информация о конкурсе размещена в Положении о конкурсе. Также все интересующие вопросы можно задать по телефону: 8 (3467) 33-32-72 (доб. 666).
За годы проведения интернет-конкурс объединил более тысячи югорчан. Ежегодно свои письма собирательному образу солдата Великой Отечественной войны пишут в среднем около 100 человек из разных городов и поселков округа. Все работы разные по стилю и настроению, но неизменно объединены искренней любовью к истории родной страны и глубокой благодарностью защитникам Отечества. Добавим, что все письма также размещаются на сайте музея www.muzgeo.ru.