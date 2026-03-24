В Югре проходит конкурс для педагогов родных языков «Оберегаемое слово предков»
В автономном округе объявлен конкурс на звание лучшего педагога в сфере сохранения родного языка коренных малочисленных народов Севера «Оберегаемое слово предков». Организаторами выступают департамент образования и науки Югры совместно с Обско-угорским институтом прикладных исследований и разработок.
Конкурс проводится в заочном формате. Участие в нём могут принять учителя родных языков и литературы, педагоги дополнительного образования, а также воспитатели дошкольных учреждений, которые ведут работу по сохранению языков коренных народов Севера.
Конкурсные испытания разделены на три направления, каждое из которых раскрывает определённую грань педагогического таланта:
- «Педагогический талант» – здесь участники представляют видеоролик с визитной карточкой, фрагментом урока на родном языке и презентацией своего опыта. Это номинация для тех, кто умеет увлечь и вдохновить.
- «Сохранение традиций» – в этой номинации педагоги демонстрируют, как выстраивают работу с родителями и общественными организациями, вовлекая сообщество в изучение родного языка.
- «Педагогические инновации» – для педагогов, применяющих современные образовательные технологии, проектные методики и авторские подходы в обучении родному языку.
Победители и призёры конкурса получат не только дипломы, но и значимые денежные премии:
1 место – 300 000 рублей (победители в каждой номинации);
2 место – 200 000 рублей;
3 место – 100 000 рублей.
Всего будет определено 9 лауреатов – по три в каждой номинации. Остальные участники получат сертификаты.
Для участия необходимо до 2 апреля 2026 года (до 17:00) направить пакет конкурсных материалов на электронную почту Обско-угорского института: konkurs_ouipiir@mail.ru с пометкой «Конкурс “Оберегаемое слово предков”».
Конкурсные материалы будет оценивать экспертная комиссия, в состав которой вошли представители департамента образования и науки, научные сотрудники Обско-угорского института, а также профессорско-преподавательский состав Югорского государственного университета.
Итоги конкурса будут подведены не позднее 20 апреля 2026 года.
Конкурс «Оберегаемое слово предков» призван не только выявить лучшие педагогические практики, но и укрепить интерес к родным языкам как к важнейшему нематериальному культурному наследию народов Севера.
Людмила Теткина
Фото: из архива редакции
Югра мўвн рәт ясӑӊа вәнӆтӑты ёх «Опращев ӆавӆум ясӑӊ» кӑсупсы оӆӊитӑс
Округевн рәт ясӑӊа вәнӆтӑты мєт м ёх пириты пӑта «Опращев ӆавӆум ясӑӊ» кӑсупсы оӆӊитсы. Щит округ вәнтӆӑты па наука вєрӑт тәты департамент па Ас-угорской институт ёх ӆэщӑтсӑт.
Кӑсупсы зачной щирн ӆэщӑтӆы. Ӑшколайт хуща, хӑтӆ мӑр ай няврємӑт тӑйты хотӑтн муй па па тӑхетн эвет-пухӑт рәт ясӊӑта, литературая вәнӆтӑты хуятӑт кӑсты вєритӆӑт.
Кӑсупсы хәӆум вєра ортман вәӆ.
- «Педагогический талант» – кӑсты хуятӑт ӆыв рәпатайӆаӆ оӆӑӊӑн ай кина аӆьӆӑт.
- «Сохранение традиций» – вәнӆтӑты ёх ванӆтӑӆӑт, муй щирн ӆыв ӑӊкет-ащет па оса тӑхет хӑннєхуятӑт пиӆа рәт ясӊӑт вәнӆтӑты щира хущман рәпитӆӑт.
- «Йиӆуп щирн ӆэщӑтман вәнӆтӑты вєрӑт» – вәнӆтӑты хуятӑт аӆьӆӑт, муй щирн ӆыв йиӆуп, тӑм йис щирн, йиӆуп методикатн урокӑт ӆэщӑтӆӑт.
Нух питум ёх вухӑӊ па тынӑӊ мойӆупсэт ёша хоӆумӆӑт:
1-мит тӑхи пӑта – 300 000 шойт вух (кашӑӊ номинацияйн нух питум ёх);
2-мит тӑхи пӑта – 200 000 шойт вух;
3-мит тӑхи пӑта – 100 000 шойт вух.
Кашӑӊ номинацияйн хәӆум хуят пириӆы, щирн иха ӆўӊӑтты ки – 9 лауреат питӆ. Хуӆыева кӑсты хуятӑт сертификат нєпекӑт ёша хоӆумӆӑт.
Кӑсты пӑта вән кєр тыӆӑщ 2-мит хӑтӆ вәнты (17:00 щос вәнты) мосты нєпекӑт («Конкурс «Оберегаемой слово предков» посн) Ас-угорской институт электронной почта: konkurs_ouipiir@mail.ru хуща китты мосӆ.
Кӑсупсыя китум нєпекӑт округ вәнӆтӑты па наука вєрӑт тәты департамент ёх, Ас-угорской институт научной рәпатнекӑт, ЮГУ айӆат хуятӑт вәнӆтӑты учёнойт па профессорӑт нух вантты питӆӑт.
Нух питты ёх оӆӑӊӑн вән кєр тыӆӑщ 20-мит хӑтӆӑтн уша йиӆ.
«Опращев ӆавӆум ясӑӊ» кӑсупсы ӆэщӑтсы, ӆәӆн рәт ясӊӑта, литературая вәнӆтӑты ёх па ӆыв мєт м рәпатаеӆ оӆӑӊӑн уша вєрты па еӆӆы тәты.
Людмила Теткинайн хӑншум айкеӆ хӑнты ясӑӊа тулмащтӑс: Людмила Гурьева