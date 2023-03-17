Врачебная амбулатория поселка Сергино принимает пациентов в новом здании
Губернатор Югры Наталья Комарова находится с рабочим визитом в Октябрьском районе. В ходе поездки она посетила врачебную амбулаторию в поселке Сергино, где пообщалась с сотрудниками и пациентами учреждения, осмотрела помещение поликлиники.
Данная врачебная амбулатория является структурным подразделением БУ «Октябрьская районная больница». В декабре прошлого года учреждение отметило новоселье и теперь располагается в одноэтажном каркасном модульном здании общей площадью 170 квадратных метров, оборудованном системами горячего и холодного водоснабжения, теплоснабжения, канализации, электроснабжения, телефонизации, охранно-пожарной сигнализации и оповещения о пожаре. В здании располагаются оборудованные акушерско-гинекологический кабинет, кабинеты терапевта, педиатра и фельдшера, процедурный и стоматологический кабинеты, физиокабинет, регистратура.
«В настоящее время укомплектованность учреждения врачами составляет 100 %, средним медицинским персоналом — 90,4%. Приём ведут участковый врач-терапевт, педиатр и специалисты со средним медицинским образованием — акушерка и фельдшер. Стоматолог-терапевт сейчас в ожидании получения лицензии», —рассказала Надежда Сагджиева, врач-терапевт и заведующая амбулаторией. Она сама в ноябре прошлого года приехала в Югру из другого региона по программе «Земский доктор». Врач-педиатр — вчерашняя выпускница Тюменского государственного университета, родом из с. Шеркалы Октябрьского района.
Поликлиника рассчитана на 24 посещения в смену, работает по 5-дневной рабочей неделе. Экстренную и неотложную медицинскую помощь жителям в нерабочее время, праздничные и выходные дни оказывает отделение скорой медицинской помощи пгт. Приобье, расположенное в 15 км от Сергино. В рабочее время вызов на дом обслуживают участковый врач-терапевт и педиатр.
В этом году департаментом здравоохранения Югры амбулатории был выделен автомобиль «Нива-Шевроле», который служит для перевозки участковых врачей и фельдшеров, а также для оказания неотложной помощи пациентам, доставки лекарственных препаратов, перевозки биологических материалов для исследований и для доставки пациентов в медицинские учреждения.
Источник: admhmao.ru