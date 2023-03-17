Врачебная амбулатория поселка Сергино принимает пациентов в новом здании

Губернатор Югры Наталья Комарова находится с рабочим визитом в Октябрьском районе. В ходе поездки она посетила врачебную амбулаторию в поселке Сергино, где пообщалась с сотрудниками и пациентами учреждения, осмотрела помещение поликлиники.