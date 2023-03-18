В Сытомино планируют выпускать рыбные консервы
Жители Сытомино, работающие на рыбодобывающем муниципальном предприятии «Восход», хотят запустить изготовление консервов из добытой рыбы. Для этого им необходимо приобрести оборудование для консервации.
«Необходимо развиваться, уменьшать количество реализации сырой рыбы и увеличивать реализацию переработанной продукции, наращивать добавленную стоимость. Хотим поддержать инициативу руководителя «Восхода». Чтобы не сырую рыбу продавали, а вяленую, копченую и консервы, - рассказал глава Сургутского района Андрей Трубецкой.
Напомним, что «Восход» работает в отдаленном поселении уже не один десяток лет, является одним из старейших предприятий Сургутского района. Деятельность общества с ограниченной ответственностью способствует сохранению рабочих мест в селе Сытомино.
В прошлом году рыбаки «Восхода» выловили 214 тонн рыбы, в этом году поставили планы по вылову 300 тонн рыбы, сообщает ugra-news.ru.
Источник: РИЦ "Югра"