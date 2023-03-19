Сергей Устюгов высказался о возможном завершении карьеры по окончании сезона
Олимпийский чемпион из Междуреченского Сергей Устюгов во время чемпионата России по лыжным гонкам в Тюмени дал интервью телеканалу Матч ТВ, в котором признался, что готов уже по окончании этого сезона рассмотреть варианты работы после карьеры.
Югорчанин уже выиграл одну гонку на трассе «Жемчужины Сибири» – накануне «лосяшу» не было равных в спринте. Отмечая на вопросы со свойственным ему юмором, Сергей скромно высказался о своей победе над Большуновым и Терентьевым, а также с грустью заметил, что помимо него в сборной Югры никто, к сожалению, пока не может претендовать на серьезные результаты.
«В принципе, задачу-минимум выполнил, одна медалька есть золотая, можно больше на старт не выходить. От меня никто ничего не требует, как вы заметили, сегодня в пролог от Югры попал один я. Грустно, что все так происходит. Некому бегать. Завяжу, и Ханты останутся за бортом российских лыжных гонок. Хотя еще недавно выигрывали эстафеты составом Дементьев — Устюгов — Легков — Турышев. Теперь нас обгоняют на круг и делают жест доброй воли, не снимая с гонки. Печальная история, остался я один», – сказал Устюгов.
Он рассказал, что на чемпионате России не будет участвовать в командных гонках. Но об этом пока предупредил только своего бывшего тренера Маркуса Крамера. Напомним, немецкий специалист продолжает консультировать олимпийского чемпиона даже после того как покинул сборную России.
«Ребят много, пусть набираются опыта, я сконцентрируюсь на личных стартах. Никто из тренеров пока этого не знает, не говорил им. Пообщался с Маркусом Крамером, ему сообщил. Индивидуальные гонки побегу, кроме «полтинника», наверное. Впереди будет Югорский марафон — там пробегу длинные дистанции 7 и 8 апреля. Хочется стартовать в обеих гонках, на 50 классикой и коньком, там хороший призовой фонд. Родной округ, нельзя пропускать такое событие», – поделился югорчанин.
Затем Устюгов планирует принять участие в 70-километровом марафоне в Мончегорске. А затем подумает о том, стоит ли продолжать карьеру.
«Настрой есть, надо галочку поставить. Как говорит мой первый тренер Брагин, кто не бегал 70, тот не стал мужиком. Попробую себя на супердистанции, и можно потихоньку думать, чем дальше заниматься. Будет хорошая работа — можно и подытожить. Не загадываю, посмотрим, как все сложится, но в целом так», – сказал Сергей Устюгов.
При этом олимпийский чемпион пока не рассматривает вариант с тренерской работой, но если уговорят, то готов и к нему.
«Тренеру нужно много ездить, а мне хотелось бы с семьей больше времени проводить. Не знаю, ей-богу. Предложат тренерство — наверное, соглашусь. Консультантом могу. Задавал руководству вопрос в прошлом году — пока ответа нет. Руководству ФЛГР? Нет, на эту организацию не претендую. Давайте закроем тему. Сезон продолжается, все решения буду принимать потом. Финансовый вопрос тоже важен. Сегодня я пробежал четыре раза — выиграл 150 тысяч рублей. Где еще так получится?», – заметил Сергей.
Он отдал должное своему наставнику Маркусу Крамеру, благодаря советам которого нынешний постолимпийский сезон для Устюгова проходит весьма продуктивно:
«Лыжники тренируются круглый год, но минувшим летом я не пахал на износ, в отдельные моменты давал себе слабину. После 5 января начал четко выполнять весь тренировочный план, который прислал мне Маркус Крамер, был с ним постоянно на связи. Он и сегодня мне звонил, после финиша видел пропущенный. Наверное, сидит в шоке и не понимает, что происходит. Благодаря Крамеру чувствую и понимаю, как мне надо готовиться. Многим тренерам это не нравится, но результат говорит сам за себя. Очень сильно благодарен Маркусу за помощь. Если хочешь стабильно показывать результаты весь год, сильная летняя подготовка обязательна. Чтобы база была, чтобы тебя хватило. А вот к отдельным стартам достаточно месячного сбора. Сегодня я победил, и даже если не получится в остальных гонках, все равно доволен».
Также Сергей признался, что перед спринтом испытывал непривычное волнение.
«Вчера и сегодня были такие дни, что мандражировал, сильно переживал перед стартом. Обычно веселый, шучу, а тут был сам не свой, замкнутый и сонный. Нюхал нашатырь перед гонкой — даже он меня не разбудил. Нужен был способ взбодриться. Оглядывался, думал, что контролирую все. Сказал Якимушкину: «Ванек, пора включаться». Было бы эпично, если бы мы проиграли, но получилось неплохо», – заключил Сергей Устюгов.
Напомним, в финале спринта югорчанин «привез» трехкратному олимпийскому чемпиону Александру Большунову почти пять секунд.
Источник: Новости Югры