Сергей Устюгов высказался о возможном завершении карьеры по окончании сезона

Олимпийский чемпион из Междуреченского Сергей Устюгов во время чемпионата России по лыжным гонкам в Тюмени дал интервью телеканалу Матч ТВ, в котором признался, что готов уже по окончании этого сезона рассмотреть варианты работы после карьеры.