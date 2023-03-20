Школа мастеров снова открыла свои двери
В Окружном Доме народного творчества слышатся звуки санквылтапа – проходит трёхдневный практический семинар по игре и изготовлению музыкальных инструментов обско-угорских народов.
В этом году как постоянные, так и начинающие ученики со всего округа принимают участие в обучении.
Под руководством Алексея Рещикова, руководителя Окружной школы мастеров по изготовлению и обучению игре на музыкальных инструментах обско-угорских народов, некоторые гости только начинают свой музыкальный путь. Но есть среди будущих мастеров и постоянные участники практического семинара.
«Алексей Александрович Рещиков очень понятно и интересно объясняет все тонкости игры на музыкальных инструментах, разбирает с нами тщательно каждый наигрыш. Семинар — это уникальный шанс для всех научиться играть на традиционных музыкальных инструментах» - отмечает Людмила Волкова, жительница г. Югорск, постоянная участница практического семинара.
Окружной Дом народного творчества приглашает вас присоединиться к Школе мастеров онлайн. 17 марта в 11 часов в группе учреждения ВКонтакте состоится открытое занятие на тему: «Разучивание и освоение новой мелодии из произведений обско-угорских музыкантов».
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