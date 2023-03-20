Районная больница получила новое медицинское оборудование
Два аппарата УЗИ экспертного класса получены Белоярской районной больницей по региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения».
Это современный многофункциональный аппарат, обладающий высокой разрешающей способностью. Система ультразвуковой визуализации может использоваться для проведения УЗИ-исследований скелетно-мышечной системы и сосудов, щитовидной, молочной и предстательной железы, органов брюшной полости, глубоких сосудов, в акушерстве и гинекологии, кардиологии. Уже за время эксплуатации выполнено: 885 исследований и 186 исследований соответственно.
Заведующая отделением функциональной диагностики Елена Корытько рассказала об основных преимуществах данного аппарата: «Аппарат имеет большой и качественный монитор высокого разрешения, что позволяет не только рассмотреть мельчайшие детали проведенного исследования, но и продемонстрировать его пациенту. Более того, дополнительный сенсорный экран с технологией распознавания жестов дает возможность проводить измерения одним движением. Эти преимущества значительно облегчают процесс диагностики и позволяют проводить ультразвуковые исследования органов и систем на более высоком уровне».
Федеральный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации» реализуется с 2022 года по нацпроекту «Здравоохранение».
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